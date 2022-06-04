Пенсионеры в Башкирии получают увеличенные выплаты
10:15, 04 июн 2022
В Башкирии пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии. Об этом сообщили в региональном отделении ПФР.
С сегодняшнего дня доставка пенсий идет через почтовые отделения. С 10 июня выплаты начнутся через банки.
В региональном отделении ПФР напомнили, что с 1 июня проиндексированы все виды пенсий, выплачиваемые Пенсионным фондом: страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.
«Выплаты, которые определяются исходя из размера социальной пенсии, также повышаются по уровню индексации. Это дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги, социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалидности пострадавшим в аварии на ЧАЭС», — прокомментировали в ведомстве.
В Башкирии повышенные выплаты получат более одного миллиона неработающих пенсионеров республики.
Средний размер пенсий в Башкирии с учетом индексации составит 17 910 рублей, средний размер страховой пенсии — 18 406 рублей, средний размер страховой пенсии по старости — 19 тысяч рублей.