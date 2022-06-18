В России льготная ставка по ипотеке в 2022 году может быть снижена до 7 процентов

11:49, 18 июн 2022

Президент России Владимир Путин сегодня, 17 июня, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявил о снижении ставки по льготной ипотеке. По его словам, ставка будет снижена до 7%.







«С мая была снижена ставка по льготной ипотеке. Сейчас она составляет 9%. При этом сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года. Как уже говорил, цель такой программы – помочь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать строительную и смежную с ней отрасли. Там у нас заняты миллионы работников. После резкого роста весной процентной ставки в российской экономике, она постепенно снижается. Центральный банк снижает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%», – сообщил он.





Владимир Путин отметил, что программа будет действовать до конца года. Сохранятся и максимальные суммы кредитов – 12 млн руб. для Москвы и Санкт-Петербурга и 6 млн руб. для остальных субъектов Россиийской Федерации.

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