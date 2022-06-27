Жителям Башкирии рассказали как бесплатно подключить дом к газу

14:00, 27 июн 2022

В Башкирии проводится масштабная догазификация населенных пунктов. У некоторых жителей республики есть возможность подключить свои дома к газу бесплатно.







По поручению президента России Владимиру Путина принят закон о бесплатном проведении газовых труб до границ жилых участков. Это серьезная помощь, ведь раньше сельчанам приходилось за это платить. И если дом находился далеко от общей газовой трубы, газификация влетала в копеечку. Суммы доходили до миллиона рублей.Теперь же людям остается только оплатить прокладку газовой трубы от границы участка до дома и купить нужное газовое оборудование (котел, водонагреватель, трубу, плиту, счетчики).



Программа догазификации распространяется на населенные пункты, где уже есть газопровод. Проверить, входит ли тот или дом в программу, можно на сайте единого оператора газификации.





Другие населенные пункты тоже будут газифицировать. Но это уже другая программа, сроки и деньги. По плану-графику догазификации в Башкирии подлежат почти 32 тысячи домовладений. По данным на конец июня, от жителей Башкирии принято уже более 24 тысяч заявок, пять тысяч домов уже подключено.



Для участия в программе догазификации потребуется паспорт, ИНН, СНИЛС, копии подтверждающих документов, что земля и дом находятся в собственности, ситуационный план, на котором нарисован участок и дом.



Подать документы можно в удобном клиентском центре «Газпром газораспределение Уфа», офисе МФЦ или онлайн в личном кабинете через портал Госуслуг.



Некоторые граждане могут получить сертификат и сэкономить до ста тысяч рублей на проведении газа к дому. Это стало возможно благодаря республиканской программе поддержки нуждающихся в подключении газа, которую инициировал Глава РБ Радий Хабиров. Такая возможность есть у участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, инвалидов вследствие общих заболеваний, семей с детьми-инвалидами и многодетнх, имеющих статус малоимущих. Разсмер сертификата составляет 75 и сто тысяч рублей. На эти деньги можно оплатить проект, строительно-монтажные работы, поставку и монтаж газового оборудования: плиты, котла, колонки, газового счетчика, сигнализатора загазованности.









За время действия программы сертификаты получили уже 6737 семей, 5711 из них уже подключены к газу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram