Пенсии неработающих россиян проиндексируют на 4,8 процента

15:13, 07 дек 2022

В России с 1 января 2023 года индексация пенсий для неработающих составит 4,8%. Об этом заявил глава минтруда Антон Котяков в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации.







По решению Владимира Путина с 1 июня 2022 уже была проведена промежуточная индексация выплат на 10%. Таким образом, совокупный прирост выплат по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%.



Ранее в минтруде сообщали, что после индексации в 2023 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих составит 21 864 рубля.





Все пенсии, социальные пособия и остальные расходы федерального бюджета и социального фонда обеспечены финансами, отметил Котяков. Кроме того, он напомнил, что величина прожиточного минимума выросла на 13,6%. С его повышением размер пособий, которые связаны или рассчитываются исходя из его размера, также увеличился на 13,6%. На данный момент размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 15 172 рубля, для детей - 13 501 рубль, для пенсионеров - 11 970 рублей.

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