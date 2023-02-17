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В Башкирии сделали заявление о выплате детских пособий

В Башкирии сделали заявление о выплате детских пособий

10:19, 17 фев 2023

На портале «Объясняем. Башкортостан» опубликован ответ на вопрос «что делать, если единое пособие одобрили, но выплата не поступила?»



Так, вероятной причиной, по которой деньги не поступили на счет, называют ошибку, допущенную при заполнении реквизитов банковского счета. Эти данные рекомендуется уточнить. При этом подчеркивается, что при заполнении заявления на пособие указываются именно реквизиты счета самого заявителя и именно счет, а не номер карты.

В этом случае гражданам рекомендуется подать заявление на изменение реквизитов. Отмечается, что, если заявитель получал пособия на детей по линии соцзащиты, то выплата придет в виде разницы выплаченных сумм.


Порядок поступления выплат — не позднее 5 рабочих дней после дня назначения единого пособия. В дальнейшем — с 3 по 25 число месяца.

Тем, кто получает выплату на банковскую карту, деньги зачисляют 3 числа месяца. При этом если дата выплаты попадает на выходной день — она поступит в последний рабочий день перед этим днем.

Тем, кто получает назначенные суммы в почтовых отделениях — по индивидуальному графику доставки.

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Источник: mkset.ru
Теги: выплаты единое пособие
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