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В Башкирии ветераны получат дополнительные 10 000 рублей к пенсии

В Башкирии ветераны получат дополнительные 10 000 рублей к пенсии

19:07, 31 мар 2023

В апреле участников и ветеранов Великой Отечественной войны из Башкортостана в апреле ждет прибавка к пенсии в размере десяти тысяч рублей. Информацию об этом передал Фаниль Вахитов, руководитель регионального отделения Соцфонда РФ.



- Для получения выплаты не нужно писать заявление. Ее включат в ежемесячную пенсию и средства поступят на банковскую карту, либо их доставят на дом, - рассказали в фонде.


Помимо этого, с начала апреля, соцпенсии будут проиндексированы на 3,3 процента. Индексация пенсий коснется не только участников ВОВ, а еще и тех, кто остался без кормильца или пострадал от радиации и техногенных катастроф. Она также коснется инвалидов, включая тех, кто получил ее в результате боевых действий, и тех, кто не имеет подтвержденного стажа для назначения страховой пенсии.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты пенсии
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