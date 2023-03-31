В Башкирии ветераны получат дополнительные 10 000 рублей к пенсии
19:07, 31 мар 2023
В апреле участников и ветеранов Великой Отечественной войны из Башкортостана в апреле ждет прибавка к пенсии в размере десяти тысяч рублей. Информацию об этом передал Фаниль Вахитов, руководитель регионального отделения Соцфонда РФ.
- Для получения выплаты не нужно писать заявление. Ее включат в ежемесячную пенсию и средства поступят на банковскую карту, либо их доставят на дом, - рассказали в фонде.
Помимо этого, с начала апреля, соцпенсии будут проиндексированы на 3,3 процента. Индексация пенсий коснется не только участников ВОВ, а еще и тех, кто остался без кормильца или пострадал от радиации и техногенных катастроф. Она также коснется инвалидов, включая тех, кто получил ее в результате боевых действий, и тех, кто не имеет подтвержденного стажа для назначения страховой пенсии.
Читайте также:В России на 13,5 процентов вырастут пенсии. Но не у всех