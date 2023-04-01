В Башкирии будут запущены 2 дополнительных автобусных маршрута

18:28, 01 апр 2023

По данным компании "Башавтотранс", с 1 апреля в Башкортостане по договору с Центром организации перевозок будут дополнительно введены 2 автобусных маршрута: № 107 в направлении "Кумертау-Маячный через Шабагиш " и № 382 в направлении "Мелеуз-Юрматы".



За билет между г. Кумертау и н.п. Маячный нужно будет отдать 68 рублей, 61 рубль - при использовании карты и 34 рубля - для детей. Доехать от г. Мелеуз до н.п. Юрматы можно будет за 101 рубль при оплате наличными и 91 рубль - при использовании карты "Алга", стоимость проезда для детей составит 51 рубль.

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Автор: Семен Подгорный