Какие новшества ожидают пенсионеров с 1 мая 2023 года

18:18, 17 апр 2023

В нынешнем году в РФ уже было проведено 2 индексации: с 01.01.2023 увеличились страховые, а с 01.04.2023 - социальные пенсионные выплаты. Для кого предусмотрено увеличение пенсии с 01.05.2023? Прибавка полагается только некоторым категориям людей.







Некоторые граждане все-таки получат прибавку к пенсии в отдельном порядке, хотя массовых индексации с этого дня ожидать не приходится.

Повышение за сельский стаж

Повышение за возраст

Прибавка за иждивенцев





Это повышение затронет сельских жителей. В России фигурируют дополнительные меры поддержки в форме увеличенной пенсионной выплаты. Будет произведен автоматический перерасчет, поэтому посещать какие-то ведомства не нужно. Все претенденты на данную прибавку должны жить в селе, иметь трудовой стаж не меньше тридцати лет, а также считаться неработающими пенсионерами. Увеличение составит 25 %. Если гражданин покинет село, доплата останется: эта мера принята с 01.01.2022 г.По закону РФ, повышение затронет всех людей пенсионного возраста, которым 80 лет и более. Пенсионерам выплата будет пересмотрена в пользу увеличения. При исполнении 80 лет гражданам полагается двойной размер выплаты. Со следующего месяца после достижения данного возраста люди станут получать двойную сумму страховой выплаты. В этой ситуации тоже не нужно обращаться с каким-либо запросом, надбавка начисляется в автоматическом режиме. Ее размер оставит 7 567 руб.

Такого рода прибавка ожидает пенсионеров, у которых имеются иждивенцы - те члены семьи, которые не могут работать по состоянию здоровья и нуждаются в постоянном уходе. Для получения такой поддержки необходимо написать соответствующее заявление по месту проживания. За каждого иждивенца предусматривается надбавка 2 406 руб.

Почта России становится единоличным доставщиком пенсионных выплат по месту жительства наличными деньгами









Данное новшество начнет действовать с 01.05.2023 г. Отныне доставка пенсий в наличной форме станет прерогативой только "Почты России". Осуществить прием денежных средств можно дома или в отделении самой почты. Все граждане пенсионного возраста в праве выбрать безналичный вариант получения пенсии. Для этого необходимо выбрать кредитную организацию, в которой будет открыт пенсионный счет. На сегодняшний день около миллиона пенсионеров в стране получают пенсию посредством прочих поставщиков.

Читайте также: Какие доплаты положены пенсионерам в 2023 году

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный