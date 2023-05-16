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В Уфе запустили автобусный маршрут №297, связывающий центр и микрорайон "Сосны"

В Уфе запустили автобусный маршрут №297, связывающий центр и микрорайон "Сосны"

10:21, 16 май 2023

В Уфе вводится в эксплуатацию новый автобусный маршрут под номером 297, объединяющий центральную часть города с микрорайоном "Сосны" и ЖК 8 Марта. Это стало известно 15 мая из сообщений мэрии столицы.



Маршрут будет обслуживаться частным перевозчиком "Авто-Лайн". На линии будут курсировать всего 4 микроавтобуса вместимостью 24 пассажира. Интервал движения общественного транспорта составит 10-20 минут. Стоимость проезда будет составлять 35 рублей, вне зависимости от выбранного способа оплаты: наличных, банковской карты или электронной системы "Алга".


Ранее представители республиканского Министерства транспорта объяснили, что необходимость в введении нового маршрута возникла из-за расширения микрорайона 8 Марта, в котором проживает свыше 800 семей. Жители пострадали от недостаточного транспортного обслуживания.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ufacity.info
Теги: Уфа
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