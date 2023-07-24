Власти сообщили приятную новость для некоторых категорий пенсионеров

01:05, 24 июл 2023

Пенсионеров ждут очередные изменения: повышение пенсий для определенных категорий в августе







С 1 августа 2023 года в России произойдет перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Это надбавка, размер которой зависит от того, сколько работодатель уплатил социальных взносов за работающего пенсионера в 2022 году. Данный перерасчет с 1 августа осуществляется автоматически территориальным органом Соцфонда РФ. Законодательством определены максимальные значения индивидуального пенсионного коэффициента, которые применяются при таком перерасчете: в частности, максимальное увеличение пенсионного коэффициента для работающего пенсионера составляет не более 3-х за год. В текущем 2023 году стоимость пенсионного коэффициента составляет 123,77 рубля, что значит, что дополнение к пенсии работающего пенсионера может достигать до 372,31 рубля.





Помимо этого, по закону, пожилые граждане, которые в июле отметили 80-летие, получат ежемесячную доплату в размере 7500 рублей. Именно в этом возрасте пенсионеру положена фиксированная выплата в двойном размере. Никаких дополнительных действий для получения этой доплаты не требуется — перерасчет произведут в автоматическом режиме на основе имеющихся данных. Точная сумма доплаты составит более 7 567 рублей.

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Автор: Семен Подгорный