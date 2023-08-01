В соцфонде озвучили приятную новость для некоторых пенсионеров

09:10, 01 авг 2023

Хорошая новость для некоторых категорий пенсионеров: с 1 августа суммы страховых и накопительных пенсий для российских граждан будут повышены.

По информации, предоставленной Социальным фондом РФ, будет проведен автоматический перерасчет страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в течение 2022 года. Это коснется всех получателей пенсий по возрасту и по инвалидности, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в прошлом году.

В отличие от обычной индексации, где размер пенсионных выплат увеличивается на определённый коэффициент, перерасчет в августе будет зависеть от заработной платы пенсионера: чем выше зарплата, тем больше увеличится пенсия.

Согласно сообщению Соцфонда, максимальное повышение составит 3 пенсионных коэффициента.

Чтобы получить пенсию в новом размере гражданам обращаться куда-либо не требуется: перерасчет, а также все плановые ежегодные повышения пенсий, будут происходить автоматически.

В августе, согласно графику, выплаты перечислят всем пенсионерам, работающим и неработающим.

Ведомство также отметило, что получатели пенсии по потере кормильца также получат доплату, если на их лицевой счет поступили средства, которые ранее не учитывались при назначении выплат в связи с утратой кормильца.

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Автор: Семен Подгорный