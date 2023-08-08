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В России повышается доля получателей повышенной пенсии

В России повышается доля получателей повышенной пенсии

22:59, 08 авг 2023

В России фиксируется рост числа граждан, которые получают пенсию в повышенном размере за работу в области сельского хозяйства. Их число превысило отметку в 786 000 человек. Эту статистику обнародовал соцфонд РФ.

Согласно предоставленным данным, финансовая поддержка в виде доплат к пенсионному обеспечению предоставляется лицам, вышедшим на пенсию и уже не работающим, но имеющим стаж более 30 лет в агропромышленном комплексе. При этом учитывается стаж работы именно в сельском хозяйстве. Соответствующие доплаты назначаются механизаторам, мастерам машинного доения, слесарям по ремонту сельхозтехники т.д. Перечень этих специальностей, утвержденный Правительством Российской Федерации, включает в себя более 500 различных позиций.

В стаж включается период работы в колхозах, совхозах, крестьянских хозяйствах до 1 января 1992 года, и не зависит от специализации или должности.

Дополнительная выплата, именуемая как «сельская доплата», представляет собой 25 процентов от фиксированной суммы страховой пенсии по старости или инвалидности.

Текущий размер пенсии, учитывая указанные доплаты за работу в агропромышленном секторе, составляет 24 800 рублей.

Назначение надбавки производится при оформлении страховой пенсии и не требует оформление дополнительных документов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: доплаты пенсии
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