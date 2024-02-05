Февральские соцвыплаты: кто получит больше

С 1 февраля 2024 года в России произойдет индексация различных социальных выплат, о чем сообщил Социальный фонд страны. Это коснется многих категорий граждан, включая родителей малолетних детей, инвалидов, ветеранов и другие группы населения, получающие государственную поддержку.

Размер индексации составит 7,5%, что приведет к увеличению сумм социальных пособий и пенсий. Точные цифры по индексации будут определены правительством в ближайшее время на основании экономических расчетов. Кроме того, как стало известно, вырастет и материнский капитал — для семей с первым ребенком он увеличится на 44 тысячи рублей, а для семей со вторым ребенком — на 58 тысяч.

Такие меры принимаются государством с целью поддержки семей и повышения их благосостояния. Региональные социальные выплаты также могут быть проиндексированы, поэтому гражданам, проживающим в регионах, рекомендуется обратиться за информацией в местные органы социальной защиты.

Стоит отметить, что для получения индексированных выплат получателям не нужно предпринимать никаких дополнительных действий — денежные средства будут автоматически перечислены на их счета в установленном размере. Эти меры позволят увеличить доходы многих российских семей и улучшить их материальное положение.

Автор: Семен Подгорный