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Стали известны размеры выплат после индексации 1 февраля 2024 года

Стали известны размеры выплат после индексации 1 февраля 2024 года

1 февраля 2024 года в России произойдет индексация социальных и страховых выплат, которые получают миллионы россиян. Эти выплаты будут увеличены на 7,4%.

В социальном фонде РФ пояснили, что индексация носит беззаявительный характер и произойдет автоматически. Гражданам не нужно никуда обращаться и писать заявления. Также ведомство озвучило конкретные суммы, которые с 1 февраля будут получать граждане.

Согласно сообщению социального фонда, ежемесячная денежная выплата инвалидам I группы составит 5324,84 рубля вместо прежних 4957,95 рубля. Инвалидам II группы будет выплачиваться 3802,78 рубля вместо 3540,76 рубля, инвалидам III группы - 3044,15 рубля вместо 2834,4 рубля. Дети-инвалиды также будут получать 3802,78 рубля вместо прежних 3540,76 рубля.

Ветеранам боевых действий выплаты увеличатся до 4184,51 рубля с прежних 3896,19 рубля. Участникам Великой Отечественной войны будет выплачиваться 5704,11 рубля вместо 5311,09 рубля. Инвалидам войны и участникам ВОВ, ставшим инвалидами, выплаты составят 7605,52 рубля вместо 7081,49 рубля.

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, выплаты будут проиндексированы и составят от 761,04 до 3802,78 рубля вместо прежних 708,6 - 3540,76 рубля.

Героям РФ и СССР, полным кавалерам ордена Славы будет выплачиваться 89675,14 рубля вместо прежних 83496,41 рубля. Героям Труда РФ, Героям Соцтруда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы выплаты составят 66122,18 рубля вместо прежних 61566,28 рубля.

Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 630380,78 рубля с прежних 586966,72 рубля. На второго ребенка он составит 833024,74 рубля вместо прежних 775628,25 рубля. Также будет увеличена доплата на второго ребенка - до 202643,96 рубля вместо прежних 188681,53 рубля.

Кроме того, индексации подвергнутся различные детские пособия. Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка вырастет до 24604,3 рубля с прежних 22909,03 рубля. При усыновлении ребенка старше 8 лет, ребенка-инвалида или нескольких детей пособие составит 187996,9 рубля вместо прежних 175043,67 рубля.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей вырастет до 9227,24 - 18454,48 рубля вместо прежних 8591,47 - 17182,94 рубля.

Также будут проиндексированы единовременное пособие по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия (теперь 922,65 рубля вместо 859,08 рубля), единовременное пособие беременной жене военнослужащего (38963,47 рубля вместо 36278,84 рубля) и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего (16698,63 рубля вместо 15548,07 рубля).

Кроме социальных выплат, будут проиндексированы и другие страховые выплаты. Компенсация набора социальных услуг вырастет с 1469,74 до 1578,5 рубля. Выплаты гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, составят от 88,41 до 44203,62 рубля вместо прежних 82,32 - 41157,93 рубля.

Также вырастет социальное пособие на погребение - до 8370,2 рубля вместо 7793,48 рубля. Максимальная единовременная выплата по травматизму или профзаболеванию составит 141480,16 рубля вместо прежних 131731,99 рубля. Максимальная ежемесячная выплата по травматизму или профзаболеванию вырастет до 108784,04 рубля с 101288,68 рубля. Ежемесячное пособие по травматизму или профзаболеванию составит 435136,16 рубля вместо прежних 405154,72 рубля.

Наконец дождались: ветераны труда начнут получать большие выплаты

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
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