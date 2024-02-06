Срочно проверьте! Банки меняют правила для россиян с кредитами и вкладами

Новости о предстоящих изменениях в банковской сфере вызвали неоднозначную реакцию среди россиян. С одной стороны, ужесточение требований к кредитным организациям в части информирования клиентов о сроках вкладов можно только приветствовать. С другой стороны, многие опасаются, что банки будут искать пути для компенсации дополнительных расходов на уведомления, что в конечном итоге может негативно сказаться на условиях по депозитам.

Что касается вкладчиков, то теперь закон обязывает банки заблаговременно оповещать клиентов о скором окончании срока вклада. Если раньше подобные напоминания носили необязательный характер, то теперь они становятся обязательным элементом взаимодействия с вкладчиками. Клиент должен получить предупреждение не позднее чем за 5 дней до истечения депозита. Эта мера призвана исключить ситуации, когда вкладчик по незнанию упускает момент продления вклада и теряет начисленные проценты.

Что касается заемщиков, то здесь важным событием стал судебный прецедент в пользу граждан, досрочно погасивших кредит и потребовавших от банка возврата остатка суммы по оплаченному страхованию. Ранее банки часто игнорировали такие запросы, ссылаясь на отсутствие оснований. Однако теперь апелляционный суд подтвердил право заемщика на получение неиспользованной части страховки после погашения кредита досрочно. Это решение создает важный прецедент и дает надежду многим гражданам, столкнувшимся с аналогичными ситуациями.

Автор: Семен Подгорный