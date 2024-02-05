Новые условия: граждан с вкладом или кредитом ждет сюрприз

В феврале 2024 года россиян, имеющих банковские вклады или кредиты, ожидают значительные перемены, связанные с вступлением в силу новых законодательных норм и другими факторами.

По словам эксперта в области финансового права Максима Иванова, одним из ключевых нововведений станет обязанность банков заблаговременно оповещать вкладчиков о скором окончании срока действия договора банковского вклада. Ранее подобные уведомления носили формальный характер и зачастую клиенты упускали момент, когда их средства автоматически переоформлялись по менее выгодным условиям. Теперь же, согласно вступившим в силу поправкам, банки обязаны за 5 дней до истечения срока вклада информировать вкладчика о необходимости принять решение касательно дальнейшей судьбы своих сбережений. Уведомление должно быть направлено по каналам связи, указанным в договоре. Такие меры призваны повысить финансовую грамотность населения и предотвратить потерю средств из-за невнимательности.

Кроме того, улучшатся условия для заемщиков, решивших досрочно погасить кредит. Ранее банки практически повсеместно отказывались возвращать неиспользованную часть уплаченной страховой премии по кредитному договору. Однако недавнее судебное решение в пользу одного из заемщиков создало прецедент, открывающий перспективы для подобных исков. Теперь при досрочном погашении у граждан появился законный способ вернуть незаработанные банком деньги.

Автор: Семен Подгорный