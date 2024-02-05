Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

Новые условия: граждан с вкладом или кредитом ждет сюрприз

Новые условия: граждан с вкладом или кредитом ждет сюрприз

В феврале 2024 года россиян, имеющих банковские вклады или кредиты, ожидают значительные перемены, связанные с вступлением в силу новых законодательных норм и другими факторами.

По словам эксперта в области финансового права Максима Иванова, одним из ключевых нововведений станет обязанность банков заблаговременно оповещать вкладчиков о скором окончании срока действия договора банковского вклада. Ранее подобные уведомления носили формальный характер и зачастую клиенты упускали момент, когда их средства автоматически переоформлялись по менее выгодным условиям. Теперь же, согласно вступившим в силу поправкам, банки обязаны за 5 дней до истечения срока вклада информировать вкладчика о необходимости принять решение касательно дальнейшей судьбы своих сбережений. Уведомление должно быть направлено по каналам связи, указанным в договоре. Такие меры призваны повысить финансовую грамотность населения и предотвратить потерю средств из-за невнимательности.

Кроме того, улучшатся условия для заемщиков, решивших досрочно погасить кредит. Ранее банки практически повсеместно отказывались возвращать неиспользованную часть уплаченной страховой премии по кредитному договору. Однако недавнее судебное решение в пользу одного из заемщиков создало прецедент, открывающий перспективы для подобных исков. Теперь при досрочном погашении у граждан появился законный способ вернуть незаработанные банком деньги.

Все изменится: Набиуллина предупредила россиян, имеющих деньги в банках Все изменится: Набиуллина предупредила россиян, имеющих деньги в банках
Автор: Семен Подгорный
Теги: банк вклады
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok