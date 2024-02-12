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Спишут средства: сбербанк предупредил владельцев карт

Спишут средства: сбербанк предупредил владельцев карт

Сбербанк не перестает удивлять своих клиентов, предлагая им все более удобные и практичные сервисы. Очередным новшеством стало автоматическое списание средств с запасного счета в случае нехватки денег на основной карте.

Новая функция станет настоящим спасением для тех, кто пользуется несколькими картами Сбербанка. Не секрет, что многие из нас сталкивались с неприятной ситуацией, когда на карте не хватало средств для оплаты покупки в самый неподходящий момент.

Теперь же эта проблема будет решена автоматически. Для этого необходимо лишь выбрать в мобильном приложении Сбербанка запасной счет, с которого будут списываться деньги при необходимости.

В качестве запасного счета можно использовать как дебетовую, так и кредитную карту. Подключение функции абсолютно бесплатно, а операции по списанию средств с запасного счета не будут облагаться комиссией.

Уже с 3 февраля: Сбербанк предупредил всех клиентов с деньгами на карте Уже с 3 февраля: Сбербанк предупредил всех клиентов с деньгами на карте
Автор: news102.ru
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