Спишут средства: сбербанк предупредил владельцев карт

Сбербанк не перестает удивлять своих клиентов, предлагая им все более удобные и практичные сервисы. Очередным новшеством стало автоматическое списание средств с запасного счета в случае нехватки денег на основной карте.

Новая функция станет настоящим спасением для тех, кто пользуется несколькими картами Сбербанка. Не секрет, что многие из нас сталкивались с неприятной ситуацией, когда на карте не хватало средств для оплаты покупки в самый неподходящий момент.

Теперь же эта проблема будет решена автоматически. Для этого необходимо лишь выбрать в мобильном приложении Сбербанка запасной счет, с которого будут списываться деньги при необходимости.

В качестве запасного счета можно использовать как дебетовую, так и кредитную карту. Подключение функции абсолютно бесплатно, а операции по списанию средств с запасного счета не будут облагаться комиссией.