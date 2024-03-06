Ответ на санкции: Россия может создать свой маркетплейс для отечественных товаров
10:34, 06 мар 2024
В условиях санкционного давления и ухода с рынка иностранных компаний, в Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс для продажи товаров исключительно российских производителей.
Инициатором идеи выступил Иван Абрамов, заместитель председателя комитета верхней палаты по экономической политике. Он считает, что такая платформа станет эффективной мерой поддержки отечественных товаропроизводителей и поможет им напрямую взаимодействовать с потребителями.
«Не думали ли вы о создании своего маркетплейса для именно российских товаропроизводителей с сертификатами?» — с таким вопросом Абрамов обратился к представителю Минпромторга.
По его задумке, государственная платформа станет гарантом качества и безопасности продукции. Потребители будут уверены, что все товары прошли необходимые проверки и соответствуют заявленным характеристикам.
В качестве примера успешных государственных сервисов с долевым участием государства Абрамов привел «Госуслуги» и «Почту России». Он уверен, что опыт этих организаций может быть использован при создании нового маркетплейса.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
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