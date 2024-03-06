Ответ на санкции: Россия может создать свой маркетплейс для отечественных товаров

10:34, 06 мар 2024

В условиях санкционного давления и ухода с рынка иностранных компаний, в Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс для продажи товаров исключительно российских производителей.

«Не думали ли вы о создании своего маркетплейса для именно российских товаропроизводителей с сертификатами?» — с таким вопросом Абрамов обратился к представителю Минпромторга.

Инициатором идеи выступил Иван Абрамов, заместитель председателя комитета верхней палаты по экономической политике. Он считает, что такая платформа станет эффективной мерой поддержки отечественных товаропроизводителей и поможет им напрямую взаимодействовать с потребителями.

По его задумке, государственная платформа станет гарантом качества и безопасности продукции. Потребители будут уверены, что все товары прошли необходимые проверки и соответствуют заявленным характеристикам.

В качестве примера успешных государственных сервисов с долевым участием государства Абрамов привел «Госуслуги» и «Почту России». Он уверен, что опыт этих организаций может быть использован при создании нового маркетплейса.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru