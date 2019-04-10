Гороскоп на 10 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 апреля в 14:12.

Фаза Луны 10 апреля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 10.04.2019 - 5-6 лунный день.

Луна в знаке зодиака 10.04.2019 - Луна в Близнецах.



Гороскоп на 10 апреля 2019 Овен

Сегодня вы будете комфортно себя чувствовать в любой компании, ощущая себя частью чего-то большого и нужного. Вам на редкость легко будет сдержать любое обещание, что, правда отнюдь не является основанием, чтобы раздавать их направо и налево.



В данный момент звезды не слишком благоволят к вам, и сие безобразие будет продолжаться до того момента, пока Луна, чье капризное влияние так портит вам жизнь, не изменит своего положения. Постарайтесь избегать споров и других конфликтных ситуаций.Неприятности этих суток могут показаться вам неожиданными. В дороге не исключены финансовые и технические сложности, в отношениях могут обнаружиться скрытые ранее разногласия. Однако звезды утверждают, что сегодняшние проблемы вы приготовили себе сами.Повышается вероятность допустить новую ошибку или обнаружить старую. Просчет может быть допущен как по вашей вине, так и по чужому недосмотру. Берегите здоровье: возможны проблемы с самочувствием из-за напряженного рабочего графика. Не лучший момент для дипломатических переговоров.Вас могут подвести иностранные партнеры. Кто-то может сыграть на ваших слабостях. Смотрите на неприятности как на повод сделать свою жизнь лучше, это наиболее конструктивный подход. Начинайте искоренять свои дурные привычки, устранять последствия старых ошибок.Не будьте к себе слишком строги. Возможно, полная и окончательная реализация ваших идей пока невозможна по объективным причинам. Вероятны напряженные отношения с начальством, родителями, детьми. Это не лучшее время для искренних бесед, взаимному доверию может мешать ваша или чужая неуступчивость, негибкость, принципиальность.Критический день, отмеченный возрастанием напряжения. В связи с этим возможны несчастные случаи, аварии, плохое самочувствие. Ваши самые тяжелые предчувствия сбудутся. Готовьтесь к самому худшему во всеоружии и бесстрашии (чего вам не занимать), однако сохраняйте внешнее спокойствие. Полезны прогулки перед сном, водные процедуры.Если вы засомневались в необходимости того или иного приобретения, послушайте чужие советы, но выбор все же делайте собственной головой. Избегайте спешки и рассеянности, не будьте слишком доверчивы, иначе потеряете часть денег или вам достанется некачественный товар.День будет благоприятен для ремонта, переезда и крупных покупок. Если сегодня есть возможность взять отгул берите его и не раздумывайте. На работе может сложиться нервная и напряженная обстановка требующая поддержки влиятельных лиц. Не следует в этот день демонстрировать свой профессионализм или доказывать, кому бы то ни было, свою незаменимость.Сегодня многое зависит от вашего самочувствия, настроения, а также от бытовых условий, в которых вы находитесь. Не поддавайтесь чрезмерной игре воображения, пытаясь удовлетворить какую-либо заветную потребность. Однако побаловать себя вы вполне можете. Окружающие не будут слишком докучать вам требованиями.Приступив к новому этапу деятельности, связанной с вашими финансами, вы столкнетесь не только с приятными и ожидаемыми обстоятельствами, но и с внезапными препятствиями, ограничениями. Вы можете быстро обнаружить, что ваши первоначальные расчеты и прикидки неверны.Они всегда стараются оставаться на плаву – это относится и к шуткам. Они всегда в курсе новых и оригинальных заморочек, всегда креативно и остроумно шутят. В их коллекции полно самых разнообразных анекдотов, шуток-прибауток и прочего, которыми они активно пользуются. Любители возвышенного, они могут бесподобно травить и пошлые анекдоты.