Гороскоп на 15 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 15 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 декабря в 08:12.
Фаза Луны 15 ноября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 15.11.2019 - 19, 20 лунный день.
Луна в знаке зодиака 15.11.2019 - Луна в Близнецах.
Гороскоп на 15 ноября 2019 Овен
Сегодня ваша задача - понять, а не изменить ситуацию. Поняв, вы сможете к ней приспособиться, а это обойдется гораздо меньшими усилиями, нежели любая, даже самая минимальная попытка внести коррективы. И, кстати, принесет куда больше пользы.
Если никто не желает последовать за вами, то вам придется отправляться в одиночестве. Не тратьте больше времени на уговоры, ступайте, возможно, к вам присоединятся позже.
Гороскоп на 15 ноября 2019 Близнецы
Народная мудрость, гласящая, что тот, кто едет тише будет значительно дальше, более чем оправдана. Если хотите добиться своего сегодня, действуйте тихою сапою, а ни в коем случае не нахрапом.
Гороскоп на 15 ноября 2019 Рак
Сегодня вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие, так что, во избежание ненужных конфликтов, лучше с самого утра предупредить их, чтобы зря вас не раздражали.
Гороскоп на 15 ноября 2019 Лев
Сегодня вам рекомендуется подумать, как можно одомашнить вашу рабочую обстановку. Например, принести на работу рамочку с фотографиями самых близких вам людей или домашние тапочки. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы и ваши коллеги почувствовали тепло и уют. Может, стоит их угостить чем-то вкусным?
Гороскоп на 15 ноября 2019 Дева
Сегодня вам будет непросто отвлечься от работы хотя бы на миг. И хотя вы не будете заниматься ею непосредственно от и до, в течение всего дня и половины ночи, но ваши мысли будут посвящены ей, только ей и исключительно ей. Что ж, ваши родственники и друзья могут ей позавидовать.
Гороскоп на 15 ноября 2019 Весы
С утра возможны конфликты с начальством из-за старого неразрешенного вопроса. Держите себя в руках и не показывайте своих эмоций, просто скажите, что вы осознаете свою вину, и что уже завтра всё будет улажено. Такая позиция будет выгоднее, чем активная боевая.
Гороскоп на 15 ноября 2019 Скорпион
Этот день далеко не самый лучший для поиска новых деловых партнеров и инвесторов. Нынче вы почему-то не будете внушать доверия. Вполне вероятно, что сейчас вам вообще лучше помалкивать и на глаза никому не попадаться.
Гороскоп на 15 ноября 2019 Стрелец
Уже почти подойдя к заветной цели, не вздумайте останавливаться на передышку, ведь то, чего вы так долго добивались, уже почти в ваших руках, осталось сделать последний рывок, чтобы стать победителем. Не позволяйте сомнениям точить вас изнутри: всё, что вы делали до этого дня, было правильно.
Гороскоп на 15 ноября 2019 Козерог
Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто - судьба.
Гороскоп на 15 ноября 2019 Водолей
Сегодня вы будете комфортно себя чувствовать в любой компании, ощущая себя частью чего-то большого и нужного. Вам на редкость легко будет сдержать любое обещание, что, правда отнюдь не является основанием, чтобы раздавать их направо и налево.
Гороскоп на 15 ноября 2019 Рыбы
Вам сегодня будет предоставлено слишком много возможностей. Смутитесь ли вы, обрадуетесь ли - в любом случае вам захочется оттянуть момент принятия окончательного решения. Однако следует поторопиться, кое-что вы можете упустить.