Гороскоп на 15 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 декабря в 08:12.

Фаза Луны 15 ноября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 15.11.2019 - 19, 20 лунный день.

Луна в знаке зодиака 15.11.2019 - Луна в Близнецах.





Гороскоп на 15 ноября 2019 Овен

Сегодня ваша задача - понять, а не изменить ситуацию. Поняв, вы сможете к ней приспособиться, а это обойдется гораздо меньшими усилиями, нежели любая, даже самая минимальная попытка внести коррективы. И, кстати, принесет куда больше пользы.





Если никто не желает последовать за вами, то вам придется отправляться в одиночестве. Не тратьте больше времени на уговоры, ступайте, возможно, к вам присоединятся позже.Народная мудрость, гласящая, что тот, кто едет тише будет значительно дальше, более чем оправдана. Если хотите добиться своего сегодня, действуйте тихою сапою, а ни в коем случае не нахрапом.Сегодня вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие, так что, во избежание ненужных конфликтов, лучше с самого утра предупредить их, чтобы зря вас не раздражали.Сегодня вам рекомендуется подумать, как можно одомашнить вашу рабочую обстановку. Например, принести на работу рамочку с фотографиями самых близких вам людей или домашние тапочки. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы и ваши коллеги почувствовали тепло и уют. Может, стоит их угостить чем-то вкусным?Сегодня вам будет непросто отвлечься от работы хотя бы на миг. И хотя вы не будете заниматься ею непосредственно от и до, в течение всего дня и половины ночи, но ваши мысли будут посвящены ей, только ей и исключительно ей. Что ж, ваши родственники и друзья могут ей позавидовать.С утра возможны конфликты с начальством из-за старого неразрешенного вопроса. Держите себя в руках и не показывайте своих эмоций, просто скажите, что вы осознаете свою вину, и что уже завтра всё будет улажено. Такая позиция будет выгоднее, чем активная боевая.Этот день далеко не самый лучший для поиска новых деловых партнеров и инвесторов. Нынче вы почему-то не будете внушать доверия. Вполне вероятно, что сейчас вам вообще лучше помалкивать и на глаза никому не попадаться.Уже почти подойдя к заветной цели, не вздумайте останавливаться на передышку, ведь то, чего вы так долго добивались, уже почти в ваших руках, осталось сделать последний рывок, чтобы стать победителем. Не позволяйте сомнениям точить вас изнутри: всё, что вы делали до этого дня, было правильно.

Гороскоп на 15 ноября 2019 Козерог

Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто - судьба.



Гороскоп на 15 ноября 2019 Водолей

Сегодня вы будете комфортно себя чувствовать в любой компании, ощущая себя частью чего-то большого и нужного. Вам на редкость легко будет сдержать любое обещание, что, правда отнюдь не является основанием, чтобы раздавать их направо и налево.



Гороскоп на 15 ноября 2019 Рыбы

Вам сегодня будет предоставлено слишком много возможностей. Смутитесь ли вы, обрадуетесь ли - в любом случае вам захочется оттянуть момент принятия окончательного решения. Однако следует поторопиться, кое-что вы можете упустить.