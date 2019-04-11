Любовный гороскоп на сегодня 11 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 11 апреля 2019 Овен

Вам сегодня настолько захочется побыть в одиночестве, что вы сбежите ото всех в неизвестном направлении. Только прежде чем это сделать – подумайте: а стоит ли ваша свобода пережитых волнений вашей половинки? Может быть, куда правильнее будет его предупредить о готовящемся побеге и попросить не очень часто отвлекать вас от одиночества своим волнением?



Сегодня для вас будет очень важно поддержать дружеские отношения с людьми, близкими вашему любимому человеку: его родственниками, друзьями, сослуживцами и всеми теми, кого он считает нужными ему персонами. Постарайтесь сделать это максимально искренне, ненавязчиво и тактично.Сегодня ваш любимый человек будет беспрестанно удивляться вашему поведению: его нелогичности, непредсказуемости и необъяснимости. Однако не стоит слишком заботиться о том, что о вас подумают: в конце концов, пусть любит вас таким, какой вы есть. Хотя бы в этот день.Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что именно он должен сделать для того, чтобы вам с ним было хорошо, тепло и уютно. Поэтому он будет стараться поступать и так, и эдак, что повлечет за собой множество преобиднейших ошибок с его стороны и несколько расстройств с вашей.Даже если вам сегодня будет очень трудно и безумно некогда, постарайтесь выполнить все обещания, которые вы давали вашей половинке на сегодня. Потому что она-то про них точно не забудет, и в случае забывчивости или рассеянности скандала вам не избежать. Увы.Сегодня ваш любимый человек захочет всячески повышать вашу образованность. Для этой цели он порекомендует вам какую-нибудь очень умную книжку, сводит вас в музей или в театр. Скорее всего, у него получится всё это сделать интересно и ненавязчиво, так что бояться не стоит.Устройте себе маленький праздник на двоих, благо повод сегодня будет. Постарайтесь под благовидным предлогом избавиться от многочисленных родственников и друзей - и останьтесь наедине с вашим самым любимым человеком. Звёзды уверены, что вам есть что сказать друг другу или о чём вместе помолчать.Сегодня ваш любимый человек будет крайне подвижным и этим будем очень вам напоминать ртуть. Ни на секунду не сможет он присесть спокойно, и вам постоянно придётся за ним бежать, где-то его ловить и зачем-то догонять. «Она как метеор мелькнет и пропадает, даже рок-н-ролл за ней не поспевает», – пела когда-то группа «Секрет» о вашей половинке.Для вас сегодня главное – не торопиться. В спешке вы можете не заметить что-то теплое, большое, важное между вами и вашим любимым человеком и в лучшем случае просто пройти мимо, а в худшем – раздавить, разбить, сломать… Слон в посудной лавке – отнюдь не пример для подражания!Будьте внимательны ко всему, что скажет вам ваш любимый человек. Сегодня какая-то его фраза должна стать принципиально важной для развития ваших отношений и их радостного или не очень продолжения. Причём он, скорее всего, этого сам даже не осознает. Значит, осознаете вы.Если ваш любимый человек не воспринимает какую-то информацию, которую вы хотите до него донести, это вовсе не значит, что ему она неинтересна или неактуальна. Возможно, он просто слишком устал для того, чтобы слышать и слушать кого-то кроме себя. Войдите в его положение.Вспомните про ежика и медвежонка, которые так любили по ночам сидеть и считать звезды: один справа от трубы, другой слева. Займитесь этим и вы. Звездное небо очень успокаивает, сближает и настраивает на романтичные мысли о прекрасном. Для этой цели даже поход в Планетарий подойдет.