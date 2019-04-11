Любовный гороскоп на сегодня 11 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
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Любовный гороскоп на сегодня 11 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 11 апреля 2019 Овен
Вам сегодня настолько захочется побыть в одиночестве, что вы сбежите ото всех в неизвестном направлении. Только прежде чем это сделать – подумайте: а стоит ли ваша свобода пережитых волнений вашей половинки? Может быть, куда правильнее будет его предупредить о готовящемся побеге и попросить не очень часто отвлекать вас от одиночества своим волнением?
Сегодня для вас будет очень важно поддержать дружеские отношения с людьми, близкими вашему любимому человеку: его родственниками, друзьями, сослуживцами и всеми теми, кого он считает нужными ему персонами. Постарайтесь сделать это максимально искренне, ненавязчиво и тактично.
Любовный гороскоп на 11 апреля 2019 Близнецы
Сегодня ваш любимый человек будет беспрестанно удивляться вашему поведению: его нелогичности, непредсказуемости и необъяснимости. Однако не стоит слишком заботиться о том, что о вас подумают: в конце концов, пусть любит вас таким, какой вы есть. Хотя бы в этот день.
Любовный гороскоп на 11 апреля 2019 Рак
Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что именно он должен сделать для того, чтобы вам с ним было хорошо, тепло и уютно. Поэтому он будет стараться поступать и так, и эдак, что повлечет за собой множество преобиднейших ошибок с его стороны и несколько расстройств с вашей.
Любовный гороскоп на 11 апреля 2019 Лев
Даже если вам сегодня будет очень трудно и безумно некогда, постарайтесь выполнить все обещания, которые вы давали вашей половинке на сегодня. Потому что она-то про них точно не забудет, и в случае забывчивости или рассеянности скандала вам не избежать. Увы.
Любовный гороскоп на 11 апреля 2019 Дева
Сегодня ваш любимый человек захочет всячески повышать вашу образованность. Для этой цели он порекомендует вам какую-нибудь очень умную книжку, сводит вас в музей или в театр. Скорее всего, у него получится всё это сделать интересно и ненавязчиво, так что бояться не стоит.
Любовный гороскоп на 11 апреля 2019 Весы
Устройте себе маленький праздник на двоих, благо повод сегодня будет. Постарайтесь под благовидным предлогом избавиться от многочисленных родственников и друзей - и останьтесь наедине с вашим самым любимым человеком. Звёзды уверены, что вам есть что сказать друг другу или о чём вместе помолчать.
Любовный гороскоп на 11 апреля 2019 Скорпион
Сегодня ваш любимый человек будет крайне подвижным и этим будем очень вам напоминать ртуть. Ни на секунду не сможет он присесть спокойно, и вам постоянно придётся за ним бежать, где-то его ловить и зачем-то догонять. «Она как метеор мелькнет и пропадает, даже рок-н-ролл за ней не поспевает», – пела когда-то группа «Секрет» о вашей половинке.
Любовный гороскоп на 11 апреля 2019 Стрелец
Для вас сегодня главное – не торопиться. В спешке вы можете не заметить что-то теплое, большое, важное между вами и вашим любимым человеком и в лучшем случае просто пройти мимо, а в худшем – раздавить, разбить, сломать… Слон в посудной лавке – отнюдь не пример для подражания!
Любовный гороскоп на 11 апреля 2019 Козерог
Будьте внимательны ко всему, что скажет вам ваш любимый человек. Сегодня какая-то его фраза должна стать принципиально важной для развития ваших отношений и их радостного или не очень продолжения. Причём он, скорее всего, этого сам даже не осознает. Значит, осознаете вы.
Любовный гороскоп на 11 апреля 2019 Водолей
Если ваш любимый человек не воспринимает какую-то информацию, которую вы хотите до него донести, это вовсе не значит, что ему она неинтересна или неактуальна. Возможно, он просто слишком устал для того, чтобы слышать и слушать кого-то кроме себя. Войдите в его положение.
Любовный гороскоп на 11 апреля 2019 Рыбы
Вспомните про ежика и медвежонка, которые так любили по ночам сидеть и считать звезды: один справа от трубы, другой слева. Займитесь этим и вы. Звездное небо очень успокаивает, сближает и настраивает на романтичные мысли о прекрасном. Для этой цели даже поход в Планетарий подойдет.
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