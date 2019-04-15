Гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года для всех знаков зодиака







Гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года для Овна

Вы будете находиться в мечтательном настроении и строить смелые планы на будущее. Но имейте в виду, что начать воплощать свои идеи в жизнь вам лучше не сейчас, а чуть позже, когда ваша жизненная ситуация прояснится, станет более понятной и стабильной. Если у вас нет любимого человека, на этой неделе вас может ожидать неожиданное любовное увлечение.

Гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года для Тельца

Спешите наладить отношения с близкими людьми, пока есть для этого подходящая возможность. На этой неделе звёзды помогут вам нормализовать моральную атмосферу в собственной семье и найти взаимопонимание с членами семьи. В конце недели вас может ожидать неожиданное, но приятное известие, связанное с вашими любовными делами.

Гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года для Близнецов

Не начинайте никаких новых дел, пока не доведёте до удачного завершения все ранее начатые дела. А иначе в сфере работы и бизнеса у вас может воцариться самый настоящий хаос! Будьте последовательными в своих действиях — и тогда успехи не заставят себя долго ждать. В личной жизни вам могут помешать неуместная нерешительность и чрезмерная застенчивость.

Гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года для Рака

Вы будете находиться в нервном, взвинченном состоянии, и это может сильно отразиться на вашем поведении. Поэтому не затевайте в этот период ответственные дела и не принимайте никаких важных решений, чтобы потом ни о чём не пожалеть. Старайтесь не придираться к любимому человеку из-за ерунды. Тем более, что он будет все делать ради вашего удовольствия.

Гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года для Льва

На этой неделе весьма желательно будет сначала проверить информацию, а уже потом делать выводы. Иначе вы рискуете наломать дров только потому, что что-то не так поняли. Хорошо бы поумерить свои амбиции, и старайтесь не допускать негативных мыслей, ваша энергетика будет настолько сильна, что они могут чуть ли не материализоваться. В среду ни в коем случае не позволяйте себе резких оценок по отношению к окружающим. В воскресенье не рекомендуется полагаться на помощь малознакомых людей.

Гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года для Девы

Высшие силы будут поддерживать вас, помните об этом и доверяйте своей интуиции. Во вторник будет велико искушение кого-нибудь покритиковать, но лучше все-таки похвалить. В среду не увиливайте от ответа, говорите только то, что вы действительно думаете, в чем точно уверены. В конце недели вас ждет успех, прибыль и карьерный рост. В воскресенье вы уже будете полны энергии и готовы к новым приключениям.

Гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года для Весов

Не исключено разочарование в ком-то из близких людей, но это не повод для расстройства. Внезапный звонок, и вы уже сияете от счастья. Четверг и пятница - почти идеальные дни для того, чтобы заняться подготовкой и реализацией серьезных деловых планов. Особенно интересные идеи вас могут посетить в пятницу, постарайтесь записать их, чтобы не упустить из виду. За эту неделю вы способны "свернуть горы", причем от вас не потребуется больших усилий.

Гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года для Скорпиона

На этой неделе проявите разумную осторожность, общаясь с партнерами по бизнесу. В понедельник вам потребуется мгновенная реакция и умение быстро принимать решение, иначе вы рискуете не поспеть за молниеносно развивающимися событиями. В среду придется отстаивать реалистичность ваших планов и замыслов перед начальством. В четверг хорошие новости взбодрят вас, но стоит проверить их достоверность. Пятница - не совсем удачный день для подписания договоров и контрактов. Выходные дни лучше провести с семьей или с друзьями.

Гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года для Стрельца

Неделя будет для вас спокойной и наполненной приятными событиями. Очень порадует вас хотя бы то, что проблемы, которые вы считали серьёзными, на самом деле окажутся пустяковыми, быстро урегулируются и не причинят вам никаких волнений. Благодаря появлению новых поклонников и поклонниц, ваша уверенность в собственной привлекательности возрастёт и окрепнет.

Гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года для Козерога

Звёзды советуют вам уделить на этой неделе внимание старшим и младшим членам своей семьи. Ваша поддержка будет крайне необходима как вашим родителям, так и детям. На работе пользуйтесь уже проверенными методами — они окажется более надёжными. В любовной сфере не исключены неприятности, если вы захотите променять старые отношения на новые.

Гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года для Водолея

Ваши профессиональные успехи окажутся даже выше, чем вы надеялись. На всякий случай, будьте готовы к повышению в должности. В отношениях с близкими людьми старайтесь быть более сдержанными, а иначе ваш вспыльчивый нрав может сыграть с вами злую шутку и стать причиной ссоры и расставания с близким другом или с любимым человеком.

Гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года для Рыб

Не отказывайте людям, которые обратятся к вам за помощью и поддержкой — они обязательно отблагодарят вас, если не сейчас, так потом. На работе не беритесь за чересчур сложные задания — вы рискуете их не осилить. Если хотите достигнуть взаимопонимания с любимым человеком, говорите ему о своих желаниях прямо, а не при помощи туманных намёков.