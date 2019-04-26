Гороскоп на 26 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 26 апреля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 26.04.2019 - 20-21 лунный день.

Луна в знаке зодиака 26.04.2019 - Луна в Козероге.



Если жизнь решила устроить вам экзамен, сдайте его на отлично. Избегайте роли просителя или беззащитной жертвы, создайте себе репутацию сильного человека. Держите эмоции под контролем, действуйте исходя из ситуации.В центре внимания - ваш статус или профессиональная репутация. Излишняя инициатива, как и любовь к свободе, сегодня может быть наказуема. В общении с шефом и коллегами соблюдайте субординацию. Не навязывайте старшим по возрасту и званию собственных идей, пока они не проверены практикой.Вы сегодня будете руководствоваться практическими соображениями. Но вы также подвержены минутным настроениям и зависимы от собственного текущего самочувствия. Возможно, вы иногда будете капризничать, но быстро сумеете взять себя в руки.Уделите внимание общению с коллегами и близкими родственниками. Проявите дополнительное уважение к старшим людям. Это не лучший момент для тесного контакта с детьми и молодежью (за исключением случаев, когда вы играете роль наставника, воспитателя, тренера, главного в группе).Этот день не обещает новых катаклизмов и душевных потрясений. Можно спокойно углубиться в изучение интересующих вас в данный момент вопросов, особенно связанных с кризисами, страховками, налогами, акционированием, разделом сфер влияния.Поинтересуйтесь свежими новостями из мира науки, моды, социума (особенно удобен для этих целей Интернет). Это день экспериментов, в том числе коллективных. Чтобы не совершить ошибку, придерживайтесь лишь одного простого правила. Сразу же останавливайтесь, если задуманное расходится с вашими привычками и моральными установками, угрожает вашей безопасности либо разрушает стабильность дел.День хорош для неожиданных встреч, приема гостей, дружеских вечеринок. Не исключено, что наиболее подходящим местом для подобных мероприятий окажется принадлежащая вам территория (дом, квартира, комната, дача, земельный участок). Будьте гостеприимнее. Если вы не в настроении, попросите помочь кого-то из друзей.Вас могут часто просить о помощи, осыпая при этом комплиментами. Причин для этого более чем достаточно. Возможно, вы отличный диагност, талантливый компьютерщик, оригинальный дизайнер, продвинутый геймер или просто хороший друг.Настоящую радость вы сегодня испытаете в непривычной обстановке или избежав какой-либо опасности. Можете не опасаться рискованного поворота событий: вы легко выпутаетесь из любой ситуации.Тяга к переменам и удовольствиям велика, но не переступайте границ, диктуемых разумом. Это не лучшее время для кардинальной смены имиджа, а также для покупок: есть риск ошибиться в выборе. Однако ради эксперимента вы можете изменить прическу, одежду или круг общения.Неплохое время для избавления от ненужного. Уделите внимание не только старому хламу, но и недавним приобретениям. Попробуйте разобраться, какие модные тенденции приносят вам прибыль и расширяют возможности, а какие являются пустой тратой вашего драгоценного времени.Подумайте, что в вашей жизни идёт не так и требует модернизации. Возможно, вы пользуетесь устаревшим программным обеспечением или вообще пора сменить компьютер на более прогрессивную модель. Откажитесь от активной помощи людям, которые больше не нуждаются в вашей поддержке.