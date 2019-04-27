Гороскоп на 27 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 27 апреля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 27.04.2019 - 21-22 лунный день.

Луна в знаке зодиака 27.04.2019 - Луна в Водолее.



Сегодня не стоит выстраивать день по определённой программе. Допускается нарушение традиций и отступление от привычного распорядка дня. Делайте то, что подсказывает вам текущее настроение. Возможно, вы столкнетесь с нетипичным поведением кого-то из своих домашних.День предназначен для физического отдыха, но может дать много пищи вашему интеллекту. Избегайте спешки и суеты, уделяйте больше времени общению. Не будет потерянным время, проведенное в кругу единомышленников (общение с ними для Овнов сейчас очень важно).Отношения в эти сутки держатся на эмоциональном влечении и понимании без слов. Если вы хотите дать понять другому человеку, что любите его и дорожите его существованием в своей жизни, сделайте это без лишних рассуждений.Наибольшее удовлетворение вам сегодня принесут занятия с элементами воображения и свободного творчества. Вам также может прийтись по душе дело, связанное с выполнением семейного долга, налаживанием зарубежным связей, организацией путешествия.Даже небольшое переутомление может привести к унынию и отрицанию всего хорошего, тогда как посильная работа или полный отдых принесут вам дополнительную уверенность в себе, внутреннюю гармонию и спокойствие. День создает условия для проявления заботы, участия, усиливает привязанность к родителям.На службе в это время лучше поддерживать спокойную психологическую атмосферу, создающую ощущение безопасности. В обеденный перерыв вместо визита в кафе попробуйте организовать небольшое чаепитие с выпечкой и сладостями.Это прекрасное время для свиданий, веселья, творчества, новых встреч. Возможно, вы покажете себя мастером оригинальных трюков или станете заводилой в компании. На свою пассию вы произведете ошеломляющее впечатление (особенно если знакомы недавно). К потенциальным проблемам этих суток можно отнести приступы неверия в себя, периоды плохого самочувствия, столкновения с какими-либо старыми официальными препятствиями.Старая дружба может дать трещину. Не спешите обвинять давних единомышленников. Возможно, вам просто пора внести в общение с ними свежую струю. Это прекрасное время для того, чтобы взбодриться и наметить творческие планы на будущее: например, вместе замутить новый уникальный масштабный проект.Для вас будет идеальным положение, позволяющее по собственному желанию казнить и миловать окружающих. Осторожнее играйте роль сурового властителя в собственной семье.Если вы сильно устаете на работе или болеете, стоит заблаговременно принять меры предосторожности. Возможно, ваша энергия будет направлена не на будущее, а на исправление ошибок прошлого (например, вы захотите ещё раз с кем-то встретиться или куда-то поехать).Будьте готовы услышать от окружающих не только правду. Столкнетесь ли вы с ложью во спасение или с коварным умыслом, зависит от многих обстоятельств вашей жизни. Чтобы увидеть ситуацию верно, смирите свою нервозность, агрессивность, самоуверенность, склонность к двойственности и самообману.День обещает напряжённость в общении любого рода, увеличивает риск мошеннических манипуляций. Повинуйтесь профессиональному опыту, образованию или интуиции - это лучший способ избежать проблем. Совершенные ранее промахи могут осложнить вам работу.