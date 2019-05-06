Гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года для всех знаков зодиака







Гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года для Овна

Хорошей неделя окажется для тех, кто привык быть активным и любит сражаться с трудностями. Трудностей будет предостаточно, и первая, она же главная — Ваша собственная лень. Если Вам удастся пересилить ее и справиться с плохим настроением, то понимание того, что Вашу работу за Вас все равно никто не сделает, станет одним из стимулов к дальнейшим подвигам.

Гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года для Тельца

На этой неделе Вы при желании можете начать новый этап своей жизни, поэтому смело беритесь за новые дела. Ваша инициатива приобретет вполне материальные очертания. Не волнуйтесь, удача сейчас на Вашей стороне. В четверг на горизонте Вашей жизни, возможно, появится человек, с которым бы Вы не хотели встречаться еще раз, но именно от него придет помощь, в которой Вы так нуждаетесь.

Гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года для Близнецов

На этой неделе Ваши чувства могут оказаться подвержены испытаниям. Скорее всего, это будет связано с вынужденной разлукой с тем, кто Вам очень дорог. На работе успех будет Вам сопутствовать, если Вы не станете размениваться по мелочам. Планы на середину недели могут измениться из-за проблем в семье.

Гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года для Рака

На этой неделе Вам потребуется проявить редкостную выдержку и такт при встречах с коллегами по работе, в беседах с начальством и во время деловых совещаний. Если сумеете оставаться корректным при любых обстоятельствах, Вас ожидает успех: поступят выгодные предложения, появятся влиятельные знакомые, откроются небывалые перспективы.

Гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года для Льва

Наиболее правильным девизом этой неделе станет «побольше работать - поменьше разговаривать». Этот принцип будет вполне отвечать Вашему собственному настроению, главное, суметь реализовать. Нельзя допускать эмоциональных срывов. В начале недели возможна краткая служебная поездка. Во вторник постарайтесь избежать встреч с начальством, так как Ваша несдержанность может привести к крупному скандалу.

Гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года для Девы

Отнеситесь со всем вниманием к новым знакомым и к их предложениям. Среда - хороший день для узнавания чего-то нового или начала учебы. В четверг постарайтесь сдерживать эмоции, внимательно следите за своими словами и реакцией собеседников. Таким образом, Вы сможете избежать крупных неприятностей. В пятницу ощутите всплеск инициативности и предприимчивости.

Гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года для Весов

Если в начале недели у Вас не будет что-то получаться, не отчаивайтесь, займитесь другим делом, а эта проблема постепенно решится сама собой. Не увиливайте от работы, но в то же время и не берите на себя слишком много обязательств. Если Вы будете внимательно слушать окружающих, то сможете достичь согласия и взаимопонимания даже с самыми несговорчивыми людьми.

Гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года для Скорпиона

Есть вероятность осложнений с выполнением ранее взятых обязательств делового и личного характера. В среду не стоит загружать себя нудной работой и вообще излишне перенапрягаться. Предстоят встречи с давними хорошими друзьями, но не стоит забывать о неотложных делах. В четверг будьте осторожны с новыми проектами.

Гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года для Стрелеца

Успех будет базироваться на Вашей пунктуальности и добросовестности. Не позволяйте окружающим людям манипулировать Вами, не идите на бесконечные уступки. Во вторник будут удачными деловые встречи и переговоры. В пятницу особенно тщательно контролируйте деятельность своих подчиненных и коллег, следуя принципу "доверяй, но проверяй".

Гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года для Козерога

На этой неделе Вам придется принимать важные решения и пожинать их плоды. Сотрудничество с партнерами из других городов постепенно налаживается, возможна недолгая поездка, встреча и важные договоренности. Во вторник Ваше заветное желание исполнится, если только Вы сами не помешаете судьбе.

Гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года для Водолея

На этой неделе Вы можете организовать окружающих на перспективное общее дело, однако без Вашего личного участия все рассыпется, так что остаться за кулисами Вам не удастся. Во вторник не упустите шанс улучшить отношения с близкими людьми. В четверг во всем ищите повод для радости, не допускайте негативных эмоций и дурных мыслей.

Гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года для Рыб

Во вторник стоит обратить внимание на советы, которыми с Вами будут щедро делиться окружающие - среди этой россыпи слов Вы сможете найти в буквальном смысле золотую идею. В среду не стоит слишком увлекаться защитой интересов других людей, так как и собственные дела будут накапливаться с неимоверной скоростью и требовать немедленного разрешения.