Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года Овен

Начинается новый этап вашей жизни. В области чувств сейчас удачное время для того, чтоб наладить отношения, если они дали трещину. Возможно, некоторых представителей этого знака ожидает приятное знакомство в самой неожиданной обстановке. Выходные полны сюрпризов.





Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года Телец

Занимаясь своими делами, не пускайте романтическую часть жизни на самотек. Даже если сейчас вы одиноки, стоит помечтать о новогодних праздниках, задуматься о любви в своей жизни и о том, кого бы вы хотели притянуть. Мечты сбываются и на этой неделе вас могут ждать приятные романтические сюрпризы.



Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года Близнецы

Вы можете окончательно расставить все точки над "i" в запутанных отношениях с любимым. Если вы чувствуете, что какие-то отношения уходят в прошлое - лучше отпустить их. Не исключено необычное знакомство в интернете - не ограничивайте себя в общении с друзьями и в сообществах по интересам.



Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года Рак

Вам предстоит сделать выбор, причем касаться он будет вопросов любовных. Стоит прислушаться к голосу своего разума, хотя интуиция не подведет. Вы ярки и обаятельны, это притянет к вам внимание противоположного пола и сделает знакомства этой недели незабываемыми. Но и среди поклонников также придется делать выбор.



Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года Лев

Неделя насыщена страстями и выяснениями отношений. Когда вас это надоест окончательно, вы сходите в салон красоты, посетите магазины, накупите себе украшений - смена имиджа благоприятно отразится на вашей личной жизни. Неделя порадует новыми знакомствами, а ваш прежний партнер, наконец-таки, перестанет трепать вам нервы.



Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года Дева

Пройдитесь с любимым по магазинам, подберите друг другу симпатичные сувениры. Неделя благоприятна для совместного досуга, для веселья и контактов с друзьями второй половинки. Если вы одиноки - не исключено знакомство через ваших же друзей. Не упустите свой шанс впустить в свою жизнь любовь.



Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года Весы

Приятные сюрпризы от вашей второй половинки - вполне реальная перспектива на этой неделе. Вам в очередной раз предстоит убедиться в том, что вы - самая лучшая, желанная и единственная. Если вы находитесь в поисках вашего любимого мужчины - все внимание уделите общению на форумах по интересам, там вы можете встретить того, с кем вам будет по-настоящему комфортно и хорошо.



Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года Скорпион

Неделя может запомниться как яркая и насыщенная эмоциями и переживаниями. Фокус отношений смещается в сторону поиска новых впечатлений. Наиболее активных потянет на приключения, среди которых вполне может оказаться и любовь с первого взгляда.



Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года Стрелец

Мысль материальна и если вы верите в свою привлекательность, в нее поверят и представители противоположного пола. Чаще выбирайтесь в свет, знакомьтесь как в сети, так и в реальном пространстве. Вторая половина недели благоприятна для романтических знакомств.



Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года Козерог

Неделя насыщена эмоциями, переживаниями. Впрочем, мало кто из окружающих будет догадываться о вашем внутреннем состоянии. Вы - пример оптимизма и позитива на этой неделе. Даже если вы полностью уйдете в работу, любовь отыщет вас обязательно. В конце недели возможны интересные события в романтической сфере. Продумайте свой имидж, обновите гардероб.





Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года Водолей

Неделя отличных возможностей в романтической сфере, которые стоит использовать максимально. Вас может ожидать интересное знакомство, а также вы можете открыть новые и привлекательные черты в вашем знакомом. Переход дружеских отношений в романтические вполне реален.



Любовный гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года Рыбы

Ваша привлекательность на высоте и вы вполне можете завладеть вниманием интересующего вас человека. Смело делайте первый шаг, не скрывайте своих чувств. Секрет вашего везения - в открытости и искренности. Неожиданные изменения планов в конце недели вам пойдут только на пользу.