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Любовный гороскоп на сегодня 22 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 22.05.19
Просмотров: 100
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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Любовный гороскоп на сегодня 22 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 22 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 22 мая 2019 Овен
Сегодня вашему любимому человеку будет непросто выбрать из нескольких зол меньшее, поэтому его конечный выбор может вам не понравиться, ибо у него просто не останется сил учитывать мнения всех заинтересованных сторон. Постарайтесь принять это к сведению и простить.

Любовный гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года

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Любовный гороскоп на 22 мая 2019 Телец
Сегодня вам не стоит обижать ни вашего любимого человека, ни, тем более, его друзей. Последствия второго могут быть куда страшнее, ибо в этом случае против вас будет настроен не один дорогой вам человек, а сразу несколько, причем силы их будут впечатлять и ужасать.

Любовный гороскоп на 22 мая 2019 Близнецы
Пришла пора определиться. Как же все-таки называются ваши отношения? Дружба? Любовь? А может, вы просто приятели? Решите это для себя и начинайте действовать в соответствии с тем статусом, который вы себе придумали. Только не забывайте о степени ответственности за это решение.

Любовный гороскоп на 22 мая 2019 Рак
Кажется, пора задуматься о степени серьёзности ваших отношений и намерений. Вам хорошо вместе? Вы счастливы? Каждый день рядом с вашей половинкой – это праздник? Так может, пришла пора поговорить о переходе на новый уровень? Только развивая ваши отношения, вы не даёте им стухнуть, затянуться ряской, превратиться в болото.

Любовный гороскоп на 22 мая 2019 Лев
Сегодня звёзды рекомендуют вам быть осторожнее в процессе общения с вашим любимым человеком, ибо всё сказанное вами он будет принимать слишком близко к сердцу. Постарайтесь учесть этот факт и не говорить о том, что может быть понято двояко и истрактовано двусмысленно.

Любовный гороскоп на 22 мая 2019 Дева
В этот день ваша любовь будет выше повседневной суеты. Для этого достаточно подняться на крышу высокого дома, на башню или залезть на самое высокое дерево. Маленькие люди с их незначительными проблемками покажутся вам настолько смешными и нелепыми по сравнению с вашим любимым человеком, стоящим рядом с вами...

Любовный гороскоп на 22 мая 2019 Весы
В этот день между вами и вашим любимым человеком может состояться весьма серьезный разговор, который заставит сделать и вас, и его довольно серьёзные выводы о вашем совместном прошлом, настоящем и будущем. Их можно даже записать: они вам обязательно еще пригодятся.

Любовный гороскоп на 22 мая 2019 Скорпион
Если у вас с вашим любимым человеком проблемы, не спешите сбегать от него на край света. От этого проблем не убавится, они лишь законсервируются и будут потихоньку разъедать вас и вашу половинку изнутри. Лучше решить все сразу. Пусть и больно, зато правильно.

Любовный гороскоп на 22 мая 2019 Стрелец
Сегодня не забудьте отоспаться перед предстоящей ночью: она окажется действительно богатой на любовные приключения и сильные впечатления. Ваши сердце и душа рискуют очень устать, поэтому дайте им предварительный заряд сил, чтобы они выдержали все от начала и до конца.

Любовный гороскоп на 22 мая 2019 Козерог
Сегодня вам стоит приглядеться попристальнее к вашему любимому человеку. Возможно, вы разглядите в нём нечто такое, что заставит вас полюбить его ещё больше – или же сбежать от него без оглядки на все четыре стороны. Тайное всё равно рано или поздно стало бы явным, но лучше рано, чем поздно.

Любовный гороскоп на 22 мая 2019 Водолей
Сегодня не желательно заводить новые знакомства. Это может привести к разрыву с вашим любимым человеком, будьте осторожны. Сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно сформулировать свои мысли и рассказать вам о тех чувствах, которые давно его переполняют по отношению к вам. Впрочем, он рано или поздно справится со своей робостью – и вы все узнаете. Будьте готовы ко всему.

Любовный гороскоп на 22 мая 2019 Рыбы
Самое сложное для вас сегодня - решиться. Только мысли о любимом человеке и о вашем совместном счастье помогут вам сделать этот нелегкий шаг, в необходимости которого вы не сомневаетесь. Это как окунаться в холодную воду: досчитать до трех, зажмуриться, завизжать для порядку - и...

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