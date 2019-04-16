Любовный гороскоп на сегодня 16 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 16 апреля 2019 Овен

В этот день ваш любимый человек очень захочет сделать для вас что-то особенное. Ваша задача – отреагировать на любое его действие максимально бурно и в полном соответствии с его ожиданиями. Тогда у вас получится настоящий праздник на двоих, и каждый из вас будет счастлив.



То, что еще месяц назад вызывало у вас сложности, сейчас дается вам с легкостью и даже с удовольствием. В этом немалая заслуга вашего любимого человека, даже если он этого и не осознает. Звезды не призывают вас благодарить вашу половинку. Достаточно просто признать, что это настоящее сокровище, и начать относиться к нему соответственно. Или продолжить.Постарайтесь сегодня без слов понять вашего любимого человека и без слов же поддержать его. Ему это действительно очень нужно. Мысль изреченная есть ложь, если верить классику, а вот глаза и руки не лгут никогда. Вы знаете вашу половинку как никто другой, а значит, лучше кого бы то ни было сможете ей помочь.Конечно, вы мечтаете о том, чтобы вас понимали с полуслова, а ваши мысли читали по глазам. К сожалению, это невозможно. Во всяком случае, сегодня. Поэтому придется вам формулировать свои претензии и желания четко, полно и понятно. Иначе ссоры сегодня неизбежны.Сегодня вашего любимого человека будет несколько шокировать ваша оригинальность и эксцентричность. Он даже не будет знать, стыдиться ему за вас или гордиться вами. Постарайтесь привести свою самобытность в соответствие с нормами общества. Хотя бы немного...Сегодня вам трудно будет найти общий язык с представителями старшего поколения. Поэтому лучше и вовсе при встрече с ними молчать и только мило улыбаться. Оптимальным будет общество ваших сверстников. Поэтому в зависимости от возраста вашей половинки принимайте решение, стоит ли сегодня с ней встречаться.Уделите внимание своему любимому, иначе у него может сложиться ощущение, что он вам вовсе не нужен. Бог с ними, с делами, работа (в чем бы она ни заключалась), как известно, не волк. Этот день хорошо бы посвятить прогулкам вдвоём по тенистым аллеям, изредка останавливаясь для очередного долгого поцелуя.А помните, как все начиналось? Все было впервые и вновь… Звезды советуют сегодняшний вечер посвятить воспоминаниям о том. Как вы познакомились, как между вами вспыхнуло первое чувство, как вы впервые поцеловались… В общем, переберите все ваши первые разы, все самые стоящие и интересные вехи…Сегодня вам стоит довериться вашей интуиции и сделать все в полном соответствии с тем, что она вам скажет, подскажет или укажет. Голос разума, конечно, тоже игнорировать не стоит, однако если он вдруг вступит в конфликт с интуицией, ей, как любой даме, стоит отдать предпочтение.Этот день будет напоминать сказку, а вот какую - страшную или счастливую - зависит целиком и полностью от вас и вашего любимого человека. В любом случае, вы сегодня узнаете, что ощущает писатель, герои которого сходят со страниц его книг и начинают делать то, что он задумал... Побудьте сегодня сказочниками и главными героями в одном лице!Сегодня вашему любимому человеку будет непросто выбрать из нескольких зол меньшее, поэтому его конечный выбор может вам не понравиться, ибо у него просто не останется сил учитывать мнения всех заинтересованных сторон. Постарайтесь принять это к сведению и простить.В этот день вашему любимому человеку будет непросто понять ваше желание подвести какие-то итоги, оценить прошедшие месяцы на предмет эффективности, интенсивности и качества ваших отношений. Поэтому постарайтесь делать это тихонько, втайне от него, и сознаваться в содеянном только в том случае, если вас об этом попросят.