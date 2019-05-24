Любовный гороскоп на сегодня 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 24 мая 2019 Овен

В этот день вы поймете, что все трудности у вас позади, можно и расслабиться. Кстати, ваш любимый человек очень за вас переживал, поэтому облегчение сегодня наступит и для него. А это можно очень красиво отметить романтичным ужином или неромантичными подушечными боями, например.



В этот день вашему любимому человеку очень захочется подольше находиться с вами рядом. Постарайтесь пойти ему навстречу в этом его желании, отменив по возможности не самые неотложные дела и приготовив для него самую приятную и нежную из всех ваших улыбок.Сегодня вам довольно непросто будет понять вашего любимого человека, его методы, желания, намерения и смысл тех слов, которые вы будете от него слышать. Однако если вам всё же это удастся – можете считать, что вы прошли экзамен на состоятельность в качестве его второй половинки.Сегодня ваш любимый человек будет нуждаться в вашей поддержке, причем отнюдь не только моральной. Помогите ему не только словом, но и делом. Возможно, в этом деле не будет ни грамма героизма, однако оно будет необходимо для душевного равновесия вашей половинки.

Любовный гороскоп на 24 мая 2019 Лев

Сегодня будет сделано всё возможное, чтобы работа помешала-таки вашему тихому семейному счастью. Так что вам придется изрядно поднапрячься, чтобы успеть домой вовремя. Впрочем, успеете. Хотя, конечно, у вашей семейной половинки останется достаточно времени, чтобы приготовить уставшим труженикам заслуженный ужин.



Любовный гороскоп на 24 мая 2019 Дева

Сегодня ваш любимый человек не будет ожидать такого количества внимания с вашей стороны, поэтому будет смущён и удивлён. Впрочем, это позитивные ощущения, которые стоит удерживать и всячески поощрять, поэтому звёзды рекомендуют повторить сегодняшние действия еще не раз и не два.



Любовный гороскоп на 24 мая 2019 Весы

Приближается к концу какой-то важный этап в вашей жизни. Это совсем не обязательно отношения с вашим любимым человеком, хотя может быть и так. Постарайтесь, чтобы рядом с вами все время был кто-то близкий, любящий и понимающий. Так вам будет проще.



Любовный гороскоп на 24 мая 2019 Скорпион

Сегодня вы поймете, что у вас впереди ещё очень много несделанных или недоделанных дел, справиться с которыми можете только вы. Ваш любимый человек наверняка попытается вам чем-то помочь, однако вряд ли помощь выйдет полноценной и действенной для вас. Лучше уж самостоятельно.



Любовный гороскоп на 24 мая 2019 Стрелец

Если вдруг сегодня вам станет неуютно, холодно и страшно, то лучшее лекарство - это объятия любимого и любящего человека. Или хотя бы просто любящего, если уж два эти качества никак в одном лице не совместить. Вы почувствуете, как вас начнет «отпускать» и ка силы вернутся к вам!





Любовный гороскоп на 24 мая 2019 Козерог

Почему вы опять грустите? Ведь в этом мире есть хотя бы один человек, который вас любит! И, скорее всего, он сейчас рядом с вами. Разве можно переживать о неудачах в делах или обижаться на мир из-за плохой погоды, если для кого-то вы – целый мир? И даже немного больше…



Любовный гороскоп на 24 мая 2019 Водолей

Этот день принесет вам множество сюрпризов, связанных с вашей личной жизнью. Некоторые из них сюрпризами назвать будет довольно сложно: все-таки их можно было логически предугадать. Однако некоторые повергнут вас в самый настоящий ментальный ступор. Впрочем, скорее приятный, нежели неприятный.



Любовный гороскоп на 24 мая 2019 Рыбы

Весь сегодняшний день - ваш, если правильно им распорядиться. Посвятите его любви, нежности и ласке - и праздник души и тела гарантирован. Да и неплохо было бы остаться наедине с природой. Кстати, вы, кажется, давно забыли о цветах на подоконнике. Они еще не засохли окончательно?