Любовный гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 16 июля 2019 Овен

Вполне подходящий день, чтобы сделать что-нибудь на века. Табуретку из бруса сколотить или, скажем, садовую скульптуру из гранитных валунов сложить. Можете посвятить свой великий труд любимому — ему будет приятно.





Любовный гороскоп на 16 июля 2019 Телец

Сегодня звёзды рекомендуют вам быть экстравагантным и непредсказуемым. Именно эти качества станут вашими козырями в общении с вашим любимым человеком. В противном случае, ему может стать с вами скучно, и он воспользуется первой же возможностью, чтобы сменить вашу компанию на более интересную.

В этот день вашему любимому человеку захочется какой-то определенности в ваших отношениях, и он будет добиваться ее любой ценой. Так что если ничего конкретного на его вопросы вы ему ответить не сможете, придется на ходу придумывать что-нибудь весьма убедительное, чтобы дать себе отсрочку.В этот день вашему любимому человеку очень захочется подольше находиться с вами рядом. Постарайтесь пойти ему навстречу в этом его желании, отменив по возможности не самые неотложные дела и приготовив для него самую приятную и нежную из всех ваших улыбок.Какие бы проблемы у вас ни возникли в этот день, вы можете быть твердо уверены в том, что ваши тылы прикрыты: ваш любимый человек с нетерпением ждет встречи с вами или хотя бы мечтает услышать ваш голос, чтобы подбодрить вас, дать дельный совет или просто по голове погладить.Нынче всякое усилие будет даваться вам с неимоверным трудом. Стоит ли пытаться быть милым, если на лице при этом будет написано такое напряжение? Вряд ли, скорее всего, на вас обидятся. Постарайтесь на глаза любимому не попадаться.Сегодня ваш любимый человек захочет убедиться в том, что вы действительно лучший в мире человек, единственный, кто достоин считаться его половинкой. Причем проверку он может устроить весьма практическую, сравнив вас с рядом других представителей вашего пола.Вы сегодня будете держать вашу половинку в строгости и будете воспитывать его от души, как будто вы его строгий и любящий родитель, а он трехлетний несмышленыш. Вряд ли ему понравится такое положение вещей, поэтому постарайтесь держать себя и свои педагогические порывы в узде.В этот день вам стоит вспомнить о том, что ваш любимый человек, какой бы выдержкой он ни обладал, тоже не железный, а значит, и он когда-нибудь может сломаться. И у вас не останется надежной опоры и верного защитника. А значит, сейчас нужно сильным становиться вам, чтобы дать ему время немного отдохнуть и окрепнуть.Спокойный день. Семья не будет докучать вам проблемами и нравоучениями, друзья вполне могут порадовать — если не приглашением на вечеринку, то хотя бы беседой по телефону. Но если вы хотите провести действительно приятный вечер, опередите их, позвав к себе домой на ужин. Они внесут желанное оживление в спокойную семейную атмосферу.

Любовный гороскоп на 16 июля 2019 Водолей

В этот день вам будет постоянно хотеться сердиться на окружающих, искать ошибки в их действиях и несоответствия в их словах. Особенно вашему любимому человеку от вас достанется, ибо к нему вы будете придираться больше всего. Задумайтесь: а так ли безупречны вы сами?..



Любовный гороскоп на 16 июля 2019 Рыбы

Самое страшное, что может с вами сегодня случиться - это то, что вы подведете вашего любимого человека тогда, когда ваша помощь будет ему особенно нужна. Но это случится только в том случае, если вы решите так поступать сознательно. Поэтому немного внимания и терпения - и вы будете довольны собой и своей незаменимостью в жизни вашей половинки.