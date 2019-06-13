Гороскоп на 13 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 13 июня 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 13.06.2019 - 9-10 лунный день.

Луна в знаке зодиака 13.06.2019 - Луна в Весах.





Гороскоп на 13 июня 2019 Овен

Не стоит из кожи вон лезть, чтобы показать себя с наилучшей стороны. Действуйте более мягко. Вы, конечно, можете занять лидирующую позицию, но если будете слишком сильно себя подгонять, то можете оступиться и упасть.

Сейчас очень важное время для семейных отношений, поэтому постарайтесь наладить общение со всеми родственниками, как ближними, так и дальними. Если у кого-то из них день рождения, позвоните, вместо того чтобы просто послать открытку. Им будет приятно с Вами пообщаться.Самая лучшая стратегия, которую Вы сегодня можете для себя выбрать — это недлительное, но приятное общение. Постарайтесь преподнести свои мысли под интересным соусом. Избегайте излишней многословности.Кое-кто, кто обычно приносит в Вашу жизнь радость, сейчас чем-то расстроен, но в этой ситуации Вам разумней делать вид, что Вы ничего не замечаете. Не дайте им заподозрить, что их жалеют, старайтесь, чтобы ваше общение не прекращалось.Ваши друзья, так что не спешите с выводами, если разговор вдруг коснется предмета, которым Вы так увлечены. Придержите свой энтузиазм. Пусть Ваши друзья скажут свое слово — это прекрасный случай для каждого из вас, чтобы увидеть, что стоит за вашими убеждениями.Когда сегодня утром с Вами поделятся секретом, обратите внимание на некую необычную деталь, которая всплывет. Потому что часть этого секрета — ключ к некой другой, более значительной тайне. И если Вы выпустите на свет того детектива, который сидит внутри Вас, сможете разобраться с этой тайной — с тем, что Вам сейчас пока не говорят.Вы знаете, что зачастую говорить прямо и честно — это лучший способ получить желаемое, но вот сегодня Вам стоит немного изменить стиль общения и слегка завуалировать свои послания. Если кто-то говорит нечто, что Вам не нравится, не спешите сразу же отвечать, лучше послушайте, что еще они скажут.Похоже, в последнее время Вам нелегко общаться с любимым человеком. Но Вы можете помочь ему посмотреть на происходящее с Вашей точки зрения, если откроете свое сердце и выразите свои чувства в более романтической манере. Все, о чем Вы мечтаете, сегодня может стать явью, но только при условии, что Вы будете настойчивы и сохраните позитивный настрой. Гоните прочь любые сомнения, Ваш разум должен оставаться чистым.Позитивное подкрепление в виде смеха и аплодисментов уже в пути — для кого-то Вы являетесь настоящей звездой, даже если не знаете об этом. В непривычной ситуации Вы должны выйти на сцену и дать лучшее в своей жизни представление. Кто-то ищет влияния или вдохновения, и Вы отлично подходите на эту роль.

Гороскоп на 13 июня 2019 Козерог

Сегодня Вас ждет нечто особенное. Оно может прийти к Вам в привлекательной упаковке, а может — вовсе без нее, но это именно то, чего Вы давно ждали. Хотите несколько подсказок? Это имеет отношение к любви, одобрению и удовлетворенности, хотя Вы раньше считали, что у Вас и так все это есть.



Гороскоп на 13 июня 2019 Водолей

Вы взрослый и независимый человек, а потому не нуждаетесь, чтобы Вас водили за руку — Вы сами по себе идете по пути, который находите наиболее комфортным. Никто из знакомых сегодня не в состоянии полностью понять Вашу реальность, поэтому не расстраивайтесь и не разочаровывайтесь, если никто не сможет обеспечить Вам поддержку или поощрение.



Гороскоп на 13 июня 2019 Рыбы

Сделайте все возможное, чтобы как следует набраться новых сил во время перерывов. Это пригодится, потому что Вас ждет очень хлопотный день. Не спешите и не заходите слишком далеко — пусть события развиваются в естественном темпе. Зеленые огни, теплые улыбки и открытый путь ждут Вас сегодня, когда решение уже принято.