Любовный гороскоп на сегодня 25 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 25 июня 2019 Овен

Совершите подвиг во имя любви! Необязательно прыгать с парашютом, ходить по карнизу или спасать свою половинку от злодеев и монстров. Подвиги бывают и бытовыми: например, мытьё посуды, стирка белья или согласие на совместный поход на балет. После этого вы станете самой настоящей героической личностью, а ваша отвага войдёт в анналы семейной истории.





Любовный гороскоп на 25 июня 2019 Телец

Сегодня вам захочется посвятить своему любимому человеку стихотворение или поэму, песенку или серенаду, рассказ или целый роман. Однако дальше желания дело пойдет вред ли: сложновато будет ухватить идею, решить, с чего начать или хотя бы придумать концепцию произведения. Впрочем, если вам это все же удастся, шедевр обеспечен!

Ваша половинка волнуется за вас, даже если это не заметно со стороны. Поэтому постарайтесь лишний раз не нарушать её хрупкую нервную организацию и подробно отчитывайтесь о каждом своем шаге и решении. Благодаря этому она почувствует, что вы ей доверяете и вам не всё равно, что она чувствует.Сегодня вас ожидает множество открытий в личной жизни, как приятных, так и не очень. Они будут настолько многочисленными, что что-то из них может забыться. Ваша задача – как-то их систематизировать, возможно, записать и активно пользоваться ими в недалеком будущем.А действительно ли вы испытываете все те чувства, о которых изо дня в день повторяете вашей половинке? Задумайтесь об этом. Вы действительно любите её, или слово «люблю» – не более чем дань привычке? Или на самом деле вы любите давно, но не решаетесь об этом сказать? Сегодня самый подходящий день для того, чтобы ответить на эти вопросы и на множество им подобных.По возможности ограничьте круг людей, с которыми будете сегодня общаться. Если это возможно, и общение с любимым человеком снизьте до минимума. Но так, чтобы он не стал обижаться и не возомнил невесть что о вашем к нему отношении. А то потом с плодами его бурной фантазии бороться придется.В этот день ваша задача – раззадорить вашего любимого человека, вызвать в нем спортивную злость, заставить на волне рассерженности и неудовлетворенности нынешней ситуацией в чем-то кардинально себя изменить, причем явно в лучшую сторону. Только не переусердствуйте: состояние белого каления ему явно ни к чему.Сегодня вам бы очень многое захотелось изменить в вашей личной жизни, если бы не боязнь перемен и потерь. Но без расставаний нет свиданий, и чтобы прийти в одно место – нужно обязательно покинуть другое. Дорогу осилит идущий!Излишний оптимизм может покоробить близких вам людей. Поэтому не стоит на все их фразы о том, как им плохо, безапелляционно заявлять, что жизнь прекрасна. Лучше сначала вникните в их проблемы, или хотя бы сделайте вид, что вникаете. А потом о прекрасности жизни расскажете аргументированно.Пожалуй, ваш сегодняшний день стоит того, чтобы написать про него книгу. Вас подстерегает столько неожиданностей, как приятных, так и не очень, что лучше просто готовиться ко всему и ничему не удивляться. Впрочем, удивление не помешает вам испытать удовольствие от происходящего. Наоборот, даже этому поспособствует.

Любовный гороскоп на 25 июня 2019 Водолей

Постарайтесь сегодня не давать вашему любимому человеку советов, если он вас не попросит об обратном. Даже если вы совершенно точно знаете, как сделать лучше, воздержитесь от комментариев. Ничего, кроме раздражения, ваше вмешательство в душе вашей половинки не вызовет.



Любовный гороскоп на 25 июня 2019 Рыбы

Постарайтесь принять и полюбить вашу половинку такой, какая она есть, хотя сегодня это будет сделать не так-то просто. Вас наверняка что-то в ней будет бесить и раздражать до зубовного скрежета. Но ведь если бы не это что-то, это был бы уже совсем другой человек, который вряд ли бы стал вам настолько дорогим: Задумайтесь об этом.