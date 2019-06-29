Гороскоп на 29 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 29 июня 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 29.06.2019 - 25-26 лунный день.

Луна в знаке зодиака 29.06.2019 - Луна в Тельце.





Гороскоп на 29 июня 2019 Овен

День подходит для различного рода примерок, пробных шагов, обсуждения планов на будущее. Усиливается интерес к новостям и посторонним мнениям. Общайтесь как можно больше, особенно с теми, кто не разделяет ваши ценности. Это позволит посмотреть на ситуацию более объективно, увидеть людей и вещи свежим взглядом.

В ответ на свои предложения вы можете столкнуться с консерватизмом, холодностью или прямым отказом. Довольствуйтесь малыми успехами и постарайтесь понять суть глобальных неудач. Ищите тех, кто понимает ваши чувства и разделяет нынешние идеи. Даже небольшой круг сторонников будет значить много, если вы подверглись критике со стороны начальства, постоянного партнера или официальных структур.Прекрасный день, но с некоторыми оговорками. Ваша общительность и привлекательность будут способствовать новым знакомствам. Обещают быть удачными поездки. Хорошо сложатся небольшие эксперименты, а также дела, связанные с учебой и перепиской. Есть вероятность внезапного оригинального приобретения.Тонус будет повышаться, когда ваши мысли заняты новым проектом или вы приятно общаетесь с коллегами, и падать, когда вы вынуждены ждать, выполнять надоевшие обязанности, преодолевать консерватизм старших по званию. Организуя свой день и рабочее пространство, оставьте место для непредвиденной задержки, учтите вероятность компьютерного сбоя, паузы, отказа.Если ноша кажется неподъемной, отложите на время решение стратегических задач и погрузитесь в мелкие повседневные хлопоты. Избегайте уныния, оно плохо повлияет на самочувствие и на отношения с окружающими. Общество коллег или клиентов окажется вполне комфортным, особенно если на повестке дня новое дело или коллективное мероприятие.Двойственный день. Сегодня успех и неудачи будут сменять друг друга. Вероятны осложнения в отношениях с друзьями, разочарования в личной жизни. Однако не следует чрезмерно концентрироваться на личных проблемах — скоро все образуется. Не идите на компромисс с совестью - доверьтесь интуиции и здравому смыслу.Сегодня рекомендуется придерживаться меры во всем. Не начинайте сразу несколько дел, не переутомляйтесь физически и психологически. Рекомендуется умеренность в еде и в наслаждениях. Благоприятно проявлять максимум терпения и такта по отношению к старшим родственникам и детям.Сегодня ожидается приток новых сил и свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение. Повезет и в любви, только не стремитесь главенствовать. Во всех начинаниях лучше придерживайтесь золотой середины. Вероятно, именно сегодня вам посчастливится решить проблемы личной жизни, удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении последнего времени.Двойственный день. Сегодня радости и невзгоды будут сменять друг друга. Не идите на компромисс с совестью — можете потерять много верных друзей. В сложной жизненной ситуации лучше сконцентрироваться на главном и не замечать мелких неприятностей. Остерегайтесь романтических приключений, они могут привести к нежелательным последствиям.День благоприятный для профессионального роста. Решительно беритесь за новое дело — и вы сможете успешно довести его до конца. Возможно ухудшение материального положения, поэтому будьте сдержаннее в расходах. Встреча с друзьями и близкими может послужить причиной перенасыщения общением.

Гороскоп на 29 июня 2019 Водолей

Посвятите этот день своим любимым людям. Навестите родных, сходите вместе по магазинах, или просто прогуляйтесь. Гороскоп советует вам не устраивать в этот день истерик. Будьте сдержаны и благоразумны. Хороший день для шопинга.



Гороскоп на 29 июня 2019 Рыбы

Возможно сегодня, вас ожидают неоправданные материальные потери, которые могут негативно отразиться на отношениях в семье. Ну а если это и произошло, то постарайтесь исправить создавшуюся ситуацию. Не откладывайте решительных действий.