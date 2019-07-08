Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для Овна
Не рискуйте на этой неделе. Сдерживайте любые попытки воспользоваться легкой наживой. Не ждите, что успех сам пойдет к вам в руки. В этот период придется самостоятельно срывать плоды с деревьев, которые растут возле вас.
Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для Тельца
Астрологи считают, что самое время заняться немного собой. Девушки могут сделать новый маникюр или изменить прическу. А мужчины могут прикупить себе новые вещи и также сходить к парикмахеру.
Вас ожидают непредвиденные расходы. Не скупитесь – это создает вероятность ситуаций и событий, которые принесут вам радость. Обстоятельства обещают интересные знакомства и поездки.
Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для Рака
У вас появятся хорошие финансовые перспективы. На пике возможностей в карьере сделайте решительный шаг и возьмитесь за сложный проект. Это может стать отправной точкой в блестящее будущее.
Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для Льва
Если вам сделали хорошее предложение – стоит поторопиться. Вас ждет успех – вас оценят и вознаградят. Подходящее время для важного события в личной жизни и крупных приобретений.
Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для Девы
В каком-то важном деле вы получите последнюю возможность осуществить рывок. Проявите себя, но не будьте самонадеянны – прислушивайтесь к советам близких и учитывайте их интересы.
Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для Весов
Следите за поворотами событий. Если в каких-то отношениях напряжение достигло критического уровня, на время откажитесь от встреч - душевное равновесие - ваше и близких - сохранится.
Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для Скорпиона
Энергопотенциал высокий, обаяние струится, но вызывать огонь на себя нельзя. Спрячьтесь, ваше место "за кадром", где бурлят предопределенные события. Язык контролируйте, не встревайте в авантюры, храните служебные тайны. Если подкачало здоровье, корень болезней — психосоматическй.
Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для Стрельца
Энергопотенциал высокий, обаяние струится, но вызывать огонь на себя нельзя. Спрячьтесь, ваше место "за кадром", где бурлят предопределенные события. Язык контролируйте, не встревайте в авантюры, храните служебные тайны. Если подкачало здоровье, корень болезней — психосоматическй.
Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для Козерога
Спасет заботливое милосердно-дружественное расположение к людям и мобильная реакция на задачи начальства, у которого семь пятниц на неделе, и где можно не спешить с выполнением приказов.
Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для Водолея
Впрочем, чтобы стать, как нитка с иголкой, следует сделать "инспекцию" слабинок интимных взаимоотношений. Что-то устранить, а что-то доработать. На невесток и зятей не серчайте, а помогайте рулить, им суждено сделать ваших детей счастливыми.
Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для Рыб
Налаживайте отношения с близкими, родственниками не занудными моральными наставлениями, а щедрой самоотдачей духовных (материальных) энергоресурсов, вниманием и чуткостью. Домашние пенаты — это святая обитель, не оскверняйте ее эгоизмом, агрессией.