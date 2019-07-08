Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для Овна

Не рискуйте на этой неделе. Сдерживайте любые попытки воспользоваться легкой наживой. Не ждите, что успех сам пойдет к вам в руки. В этот период придется самостоятельно срывать плоды с деревьев, которые растут возле вас.





Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для Тельца

Астрологи считают, что самое время заняться немного собой. Девушки могут сделать новый маникюр или изменить прическу. А мужчины могут прикупить себе новые вещи и также сходить к парикмахеру.

Вас ожидают непредвиденные расходы. Не скупитесь – это создает вероятность ситуаций и событий, которые принесут вам радость. Обстоятельства обещают интересные знакомства и поездки.У вас появятся хорошие финансовые перспективы. На пике возможностей в карьере сделайте решительный шаг и возьмитесь за сложный проект. Это может стать отправной точкой в блестящее будущее.Если вам сделали хорошее предложение – стоит поторопиться. Вас ждет успех – вас оценят и вознаградят. Подходящее время для важного события в личной жизни и крупных приобретений.В каком-то важном деле вы получите последнюю возможность осуществить рывок. Проявите себя, но не будьте самонадеянны – прислушивайтесь к советам близких и учитывайте их интересы.Следите за поворотами событий. Если в каких-то отношениях напряжение достигло критического уровня, на время откажитесь от встреч - душевное равновесие - ваше и близких - сохранится.Энергопотенциал высокий, обаяние струится, но вызывать огонь на себя нельзя. Спрячьтесь, ваше место "за кадром", где бурлят предопределенные события. Язык контролируйте, не встревайте в авантюры, храните служебные тайны. Если подкачало здоровье, корень болезней — психосоматическй.Энергопотенциал высокий, обаяние струится, но вызывать огонь на себя нельзя. Спрячьтесь, ваше место "за кадром", где бурлят предопределенные события. Язык контролируйте, не встревайте в авантюры, храните служебные тайны. Если подкачало здоровье, корень болезней — психосоматическй.Спасет заботливое милосердно-дружественное расположение к людям и мобильная реакция на задачи начальства, у которого семь пятниц на неделе, и где можно не спешить с выполнением приказов.

Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для Водолея

Впрочем, чтобы стать, как нитка с иголкой, следует сделать "инспекцию" слабинок интимных взаимоотношений. Что-то устранить, а что-то доработать. На невесток и зятей не серчайте, а помогайте рулить, им суждено сделать ваших детей счастливыми.



Гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года для Рыб

Налаживайте отношения с близкими, родственниками не занудными моральными наставлениями, а щедрой самоотдачей духовных (материальных) энергоресурсов, вниманием и чуткостью. Домашние пенаты — это святая обитель, не оскверняйте ее эгоизмом, агрессией.