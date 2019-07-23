Гороскоп на 23 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 23 июля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 23.07.2019 - 21-22 лунный день.

Луна в знаке зодиака 23.07.2019 - Луна в Овне.





Гороскоп на 23 июля 2019 Овен

Сегодня не стоит упускать возможность показать свое великолепие и обворожить любого, кто будет находиться рядом с тобой. Сегодня внимание к старшим членам семьи может поднять твой рейтинг в глазах окружающих. Сегодня тебя могут поджидать непредвиденные осложнения в деловых и личных контактах, особенно с недавними партнерами и коллегами.



Гороскоп на 23 июля 2019 Телец

В этот выходной надо продолжать борьбу со своей ленью. Твоему имиджу не достает экстравагантности. Если ты примешь это к сведению, тебе удастся очаровать поклонника. Одиноким представительницам прекрасного пола в этот день может повстречаться мужчина их мечты, нужно только не пропустить его в массе людей, которые будут вокруг. Неприятный случай может испортить твое настроение с утра. Учись разумно расходовать свои силы.



Гороскоп на 23 июля 2019 Близнецы

Твои родственники нуждаются в любви. Принеси в семью свое искреннее участие. В этот день не следует переедать и не следует пить много жидкости. Утром постарайся прислушаться к советам друзей, причем особо ценные лучше расценивать как руководство к действию. Если ты не уверена в своих способностях, лучше не браться сегодня за новое дело.



Гороскоп на 23 июля 2019 Рак

В первой половине дня тебе необходимо проявить все свое спокойствие, чтобы не наделать глупостей. Попробуй попрощаться с наскучившими знакомыми или предметами - сегодня благоприятный день для того, чтобы чуть-чуть изменить устоявшийся порядок вещей. Настало время отвлечься, поэтому забудь о кознях коллег.



Гороскоп на 23 июля 2019 Лев

Крайне полезным в этот день будет поступление на краткосрочные курсы по психологии: это многое бы для тебя прояснило. Звёзды позволят делать лишь те дела, которые позволят тебе общаться с твоими близкими. Этот день благоприятен для завершение крупных проектов, а также расставания с теми предметами, которые обременительны для твоей персоны.



Гороскоп на 23 июля 2019 Дева

Финансовое положение может сильно пошатнуться, если ты не начнешь лучше планировать свои траты. Не терпящие отлагательства дела лучше попытаться разрешить в начале дня. Впечатление окружающих можно улучшить, если вести себя более кротко, попытаться встать на место противника, и постараться разобраться в его поступках.



Гороскоп на 23 июля 2019 Весы

Кто-то из близких не позволит тебе сегодня поспать всласть. В конфликтных ситуациях не нужно сразу пытаться надавить на окружающих. Встреча с друзьями может принести тебе новую любопытную информацию, от которой у тебя немного волосы станут дыбом.



Гороскоп на 23 июля 2019 Скорпион

Не даром говорят: понедельник - день тяжелый, сегодня на тебя навалится целая гора дел, но не нужно расстраиваться. Звезды утверждают, что результат от работы превзойдет все, даже самые нескромные, ожидания. Не стоит обращать внимание на скептиков и пессимистов, создающих сложности во всем вокруг. Сегодняшний вечер приготовил для тебя приятную новость.



Гороскоп на 23 июля 2019 Стрелец

Добавочное напряжение могут вызвать проблемы со старшими членами семьи или близкими друзьями. В семейных отношениях слишком много артистизма, нужно больше искренности. Если ты недоумеваешь по поводу возникшего как из под земли финансового кризиса, сегодня тебя ожидают хорошие новости с ответами на вопрос "как такое могло произойти, и почему именно с тобой?"



Гороскоп на 23 июля 2019 Козерог

Утро приготовило для тебя что-то необычное. Тебе нужно взять тайм-аут и разобраться, на что ты можешь повлиять, а где лучше поберечь силы. Пятница - хороший повод улизнуть со службы раньше обычного, чтобы с наслаждением отдохнуть. Людей искусства ждет удачный день. Самочувствие не вызывает жалоб, но не следует откладывать обязательную проверку у врача, сделай это сегодня или, в крайнем случае, к концу недели.





Гороскоп на 23 июля 2019 Водолей

Твое финансовое положение стабильно и не предвещает беды. Вероятны также небольшие денежные поступления. Звезды на твоей стороне. Утром не валяйся долго в кровати, тебя ждёт загруженный день. Однако, если ты потрудишься с утра, к вечеру у тебя освободится время для приятного отдыха. Не ленись реализовать свои таланты.



Гороскоп на 23 июля 2019 Рыбы

Планеты благоприятствуют только тем делам, которые позволят тебе общаться с твоими близкими. Секс сегодня принесет по истине незабываемое ощущение! Стоит попробовать добавить что-нибудь дерзкое в твой стиль. Подчеркни свою индивидуальность. Старайся не брать на себя распутывание денежных дел - это может оказаться тебе во вред. Сложится новый круг общения.