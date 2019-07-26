Гороскоп на 26 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 26 июля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 26.07.2019 - 24 лунный день.

Луна в знаке зодиака 26.07.2019 - Луна в Тельце.





Гороскоп на 26 июля 2019 Овен

Ты пользуешься симпатией, или даже больше, у сильного пола. В первой половине дня тебе нужно просто действовать, а собирать результаты и продумывать дальнейшие шаги будешь вечером. Не стоит быть излишне доверчивой, не рассказывай о себе слишком много, пусть твои тайны останутся при тебе. Посвяти это вечер своим близким, сходите с ними в кино или посмотрите вместе какой-нибудь новый фильм по телевизору.



Гороскоп на 26 июля 2019 Телец

Тебе кажется, что сегодня ты выглядишь как мокрая курица. Главное - не зацикливаться и это пройдет. Постарайся в этот день уделить себе побольше внимания. Прими на ночь расслабляющую аромованну и все наладится. С деньгами сейчас туговато, постарайся подходить к покупкам максимально рационально. Возможны непредвиденные расходы.



Гороскоп на 26 июля 2019 Близнецы

Сегодня особо уязвимы зубы и кости. Посещение стоматолога или специалиста по мануальной терапии следует перенести на другой день. Не забывай, что твое удовольствие в постели зависит в первую очередь от твоих действий. Так что постарайся, это доставит приятные ощущения тебе и партнеру. Прими во внимание то, что многое до обеда будет как будто заморожено и развиваться неторопливым, неспешным темпом.



Гороскоп на 26 июля 2019 Рак

Сегодня будет сложный день. Общение с друзьями, их поддержка могут стать решающими. В этот день желательно не перемещаться по городу с крупной суммой в кошельке. В первой половине дня почаще просматривай свой e-mail, там может очутиться все, что угодно, начиная от приглашения на презентацию и заканчивая весточкой от школьной подруги.



Гороскоп на 26 июля 2019 Лев

Члены семьи сегодня могут подсказать тебе неплохую идею относительно твоих взаимоотношений с людьми. Все утро ты будешь ужасно сонной и медлительной. Даже кофе и умывание холодной водой не помогут тебе взбодриться. Постарайся потщательнее проанализировать свои действия.



Гороскоп на 26 июля 2019 Дева

Все вокруг станут сегодня пытаться произвести на тебя впечатление. Ты будешь чувствовать на себе взгляды окружающих тебя мужчин. Сегодня утром можно позволить себе немного подольше не вставать с постели. Старайся реализовать свой потенциал. Займись процедурами, дающими возможность немного сбросить напряжение.



Гороскоп на 26 июля 2019 Весы

Сегодня удачный день для всех предприятий, связанных со сменой работы или карьерным продвижением. Дети не принесут большого беспокойства, все связанные с ними проблемы будут решаемы. Самочувствие хорошее, но не следует махать рукой на плановую проверку у врача, сделай это сегодня или, в крайнем случае, к концу недели.



Гороскоп на 26 июля 2019 Скорпион

Сегодня оптимальным буду занятия спортом, вероятна проблема с мышцами пресса и бедер. Позаботившись об упругости мышц, ты повысишь и общий тонус организма. Постарайся увидеть в детях в первую очередь своих единомышленников, нежели неразумных подопечных. Совместные мероприятия пойдут на пользу как тебе, так и младшему поколению.



Гороскоп на 26 июля 2019 Стрелец

Самочувствие хорошее, но не следует откладывать плановую медицинскую диагностику, сделай это сегодня или, в крайнем случае, к концу недели. Возможно, стоит посетить косметолога, визажиста, парикмахера - результат может превзойти твои самые смелые ожидания, потому что из зеркала перед тобой предстанет светская львица, очень красивая и сексапильная.



Гороскоп на 26 июля 2019 Козерог

Если в настоящее время ты занимаешься финансовыми делами, то тщательно продумывай каждый свой шаг. Сегодня сосредоточь свою бурлящую энергию на нескольких самых важных идеях и начинай их воплощать, только не задерживай события. Следует направить все твое упорство, обаяние, красноречие на достижение материальных благ.





Гороскоп на 26 июля 2019 Водолей

В отношениях с родными все более или менее спокойно: родители дали тебе небольшой перерыв, временно прекратив свои наставления. Используй его с пользой для себя. Щедрые звезды обещают тебе превосходное настроение и полную неотразимость для противоположного пола. Возможно романтическое знакомство или служебный роман.



Гороскоп на 26 июля 2019 Рыбы

Время, удачное для всего нового, стоит отказаться от некоторых стереотипов и взглядов на жизнь, которые не дают тебе идти вперед. Утром твой сон может прервать неожиданный звонок кого-то из друзей. Если ты ощущаешь себя виноватой перед кем-то, сегодня хороший день, чтобы принести извинения.