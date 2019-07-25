Гороскоп на 25 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 25 июля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 25.07.2019 - 23-24 лунный день.

Луна в знаке зодиака 25.07.2019 - Луна в Тельце.





Гороскоп на 25 июля 2019 Овен

Разговор с близкой подругой позволит отвлечься от житейской суеты: уж кому-то точно придется несладко, поскольку вы с ней большие любительницы посплетничать. Сегодня тебе кажется, что выглядишь ты хуже некуда. Главное - не зацикливаться и это пройдет. Постарайся в этот день уделить себе побольше внимания. Прими на ночь расслабляющую аромованну и все наладится.



Гороскоп на 25 июля 2019 Телец

Есть шанс ухудшить отношения с окружающими, а в итоге может пострадать и твоя самооценка. Исключительно кропотливая и планомерная трудовая деятельность принесет ожидаемые плоды. В этот день есть риск приобрести пару лишних килограммов. Если с утра ты не в духе, не берись за ответственные дела.



Гороскоп на 25 июля 2019 Близнецы

Здоровье не вызывает жалоб, но не следует откладывать периодическую проверку у врача, сделай это сегодня или, в крайнем случае, на днях. Сегодня тебя догонят стрелы Амура. Возможно, сегодня ты завяжешь новые знакомства с солидными людьми. Эти господа вызовут у тебя благосклонность, так что все промахи улетучатся из памяти, а настроение улучшится.



Гороскоп на 25 июля 2019 Рак

Утро - хорошее время для восстановления взаимопонимания. Это удачный период для проведения всестороннего анализа своей деятельности и стабилизации контроля над собой. Есть опасность впасть в депрессию. Но не надо прибегать ни к каким экстренным мерам. Просто запланируй на вечер выход в свет: клуб, кафе, встреча с друзьями.



Гороскоп на 25 июля 2019 Лев

Не стоит по пустякам обижаться на своих родственников. Не забывай, что абсолютно идеальных людей просто не существует, у нас у всех есть недостатки. Утро начнется с удивительных событий, что всколыхнет в тебя давно забытые чувства. Тебе сегодня необходимо сделать выбор - от этого будет зависеть твоя судьба. Вечер проведи в уютной и спокойной атмосфере.



Гороскоп на 25 июля 2019 Дева

Неудачный день. Положиться можно только на себя, да и то не во всем. Самочувствие сегодня может начать беспокоить, особенно желудок. Хороший день для всех процедур, связанных с омоложением кожи. Также не лишне будет посетить баню или заглянуть к массажисту. Устойчивость в плане материальных средств предоставит возможность воплотить в жизнь твои мечты.



Гороскоп на 25 июля 2019 Весы

Обдумай список необходимых покупок и, по возможности, не откланяйся от него, потому что шаг влево, шаг вправо - и восстановить финансовое равновесие будет очень сложно. Сегодня утром можно позволить себе немного подольше не вставать с постели.



Гороскоп на 25 июля 2019 Скорпион

Финансовое положение может дать трещину, если ты не решишь, что необходимо тщательнее обращаться с денежными вопросами. Отношения в семье могут резко ухудшиться, если ты не постараешься не раздувать мелкие бытовые ссоры. Еще утро, а ты уже чувствуешь себя усталой. Вероятно, после вчерашнего застолья. Тебе следует быть осторожнее в своих высказываниях.



Гороскоп на 25 июля 2019 Стрелец

День хороший, спокойный и уравновешенный. Если ты всем смертям назло готова принести в жертву свои прежние убеждения ради любви, то не капризничай сегодня. Сегодня важно не переусердствовать с макияжем. Судя по тому, что говорят звезды, для тебя основным качеством в этот день будет умеренность.



Гороскоп на 25 июля 2019 Козерог

Твое самочувствие нуждается в заботе и внимании. В любом случае, все нормализуется. Причем без помощи медицины. Благоприятно сказывается на отношениях совместное времяпрепровождение за интересным занятием. В этот день есть риск набрать лишний вес. Хорошие результаты получит та, кто увлечена своей работой, деятельностью. Начало дня благоприятно и даст тебе уверенность в собственных силах и душевное спокойствие.





Гороскоп на 25 июля 2019 Водолей

Если не хочешь, чтобы день прошел зря, встать с кровати необходимо пораньше. У звезд сегодня нерабочий день, так что важных жизненных перипетий они тебе прогнозировать не собираются. Ты достойна награды: за последнее время ты столько работала, что пора сделать небольшой перекур и насладиться отдыхом. Не проводи сегодняшний день дома, бери под мышку своего бой-френда и вперед, в народ.



Гороскоп на 25 июля 2019 Рыбы

Будь избирательна в разговорах с сослуживцами, лучше вовремя промолчать, чем потом сглаживать конфликт. Хотя и принято говорить, что понедельник - день тяжелый, к сегодняшнему дню это не относится. Сконцентрируйся абстрактной части дел. Сегодня вечером можешь порадовать родственников праздничным ужином. Если будет свободное время, просмотри телефонную книгу своего мобильника.