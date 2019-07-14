Гороскоп на 14 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 14 июля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 14.07.2019 - 12-13 лунный день.

Луна в знаке зодиака 14.07.2019 - Луна в Стрельце.





Гороскоп на 14 июля 2019 Овен

В этот день вероятны семейные ссоры, недопонимание и глупые обиды. Контролируй употребление таких продуктов, как масло, кофе. Необычные, доселе незнакомые тебе чувства, тебе принесет любовные игры с твоим близким человеком.

Сегодня утро в основном будет благоприятствовать представителям сильного пола. Или тем дамам, которые обладают сильным характером и мужским подходом в жизненных ситуациях. В неоднозначных ситуациях не спеши оказывать давление. Не нужно вечером заниматься служебными делами. Ты и так устаешь на работе.Ты, вероятно, будешь погружена в мечтания, строя самые невероятные планы. Остерегайся легкомысленных поступков. Что касается секса, то ты должна быть осторожной. Старайся сегодня не употреблять пищи, содержащей много холестерина. Утро начнется с приятного знакомства, что, скорее всего, изменит твои планы.Думать надо больше, а потом действовать. Неприятный день. Планы могут рухнуть, все, что казалось стабильным - неожиданно стать зыбким, все усилия могут оказаться напрасными. Не принимай никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало.Находясь в центре внимания, ты рискуешь остаться без сил, даже если ты окружена теплой атмосферой. Постарайся соизмерять свои возможности. Играй по-крупному, любые рискованные шаги тебе на пользу. Встреча с друзьями даст возможность узнать все последние слухи, от которых ты немножко призадумаешься. Тебе все под силу.Вероятно, стоит трезво оценить, действительно ли тебя устраивает твое финансовое положение. Проявив решительность, можно значительно улучшить ситуацию. Сегодняшнее знакомство с интересным человеком значительно улучшит твое настроение, что благотворно на взаимоотношения с друзьями. На денежном фронте все как нельзя более удачно.Увеличивается потребность в свежем воздухе, поэтому положительное влияние будут оказывать дыхательные упражнения и длительные прогулки. День принесет как положительные, так и отрицательные эмоции. В очередной раз судьба будет испытывать тебя на прочность: тщеславие, гордыня, невнимательность к окружающим, вспыльчивость могут изрядно попортить твою жизнь и жизнь людей, которые вынуждены жить с тобой бок о бок.Неприятный казус может испортить твое настроение этим утром. В середине дня можешь смело браться за любые предложения, даже самые рискованные. Вечер толкает на поиски необычных, возбуждающих ощущений. Нет необходимости начинать глобальные перемены. Оценив "масштаб бедствия", ты не сможешь почувствовать удовлетворения от проделанного.Сегодня лучше не делать никаких выводов, постарайся быстро расправиться с мелкими делами. Проведи этот вечер с родными, можете даже устроить маленький семейный праздник или сходить с ними на шашлыки. Они отплатят тебе теплом и пониманием. В этот день ты, возможно, избавишься от легкой хандры.Время, хорошее для проведения отпуска, особенно сопряженного с лечебно-профилактическими мероприятиями. Ты сегодня в фаворе, тобой любуются и восхищаются, неизвестно, чем закончится сегодняшний день. Здоровье нуждается в заботе и внимании. Не волнуйся, все будет хорошо. Причем без участия медицины.

Гороскоп на 14 июля 2019 Водолей

Утро этого дня гарантирует, что тебе удастся осуществить кое-какие давние планы. Помни, что путь взаимовыгодного сотрудничества быстрее приведет к цели. Не оставайся вечером в офисе надолго, пытаясь успеть все доделать, толку это не даст, а родные могут на тебя обидеться.



Гороскоп на 14 июля 2019 Рыбы

Подходящий день для реализации свежих творческих идей, которые давно у тебя зародились, но выхода которым ты все еще не даешь, поскольку опасаешься, что кое-кто из недоброжелателей может вставить тебе палки в колеса, а ты упадешь и сильно ударишься.