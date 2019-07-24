Любовный гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 24 июля 2019 Овен

Весь сегодняшний день - ваш, если правильно им распорядиться. Посвятите его любви, нежности и ласке - и праздник души и тела гарантирован. Да и неплохо было бы остаться наедине с природой. Кстати, вы, кажется, давно забыли о цветах на подоконнике. Они еще не засохли окончательно?





Любовный гороскоп на 24 июля 2019 Телец

В этот день вашему любимому человеку будет непросто поддаться на ваши уговоры и сделать то, что вы считаете нужным. Поэтому вам придется убедить его в том, что идея принадлежит ему и только ему. Это окажется непростой задачей, но вам вполне по силам с ней справиться.



Любовный гороскоп на 24 июля 2019 Близнецы

Сегодня вашему любимому человеку очень захочется понимать все, что вы хотите ему сказать и даже то, что почему-то сказать не решаетесь. Поэтому на всякий случай будьте готовы к допросу с пристрастием или к пристальному взгляду «глаза в глаза», выпытывающему, выведывающему.



Любовный гороскоп на 24 июля 2019 Рак

Активный отдых одного из членов вашей семьи принесёт сегодня много пользы. Не иначе как кто-то из домашних (а может – вы сами?) едет на рыбалку. Неплох день также и для разминки строительными и ремонтными работами. Пусть соседи завидуют!



Любовный гороскоп на 24 июля 2019 Лев

Ваш любимый человек, скорее всего, не одинок, у него родственники есть. Сегодня об этом стоит вспомнить и проявить к ним максимум внимания. Только не будьте назойливы и чересчур заботливы: это ничего кроме раздражения и недоумения не вызовет. Зато немного улыбчивее, чем обычно, быть невредно.



Любовный гороскоп на 24 июля 2019 Дева

Все, что скажет вам сегодня ваша половинка, вы будете считать вздором, даже не вдаваясь в суть её слов. Просто у вас настроение сегодня такое... противоречивое. Кстати, это может серьёзно её обидеть, поэтому не увлекайтесь. Очень приятно чувствовать себя самым умным - но только тогда, когда есть с кем сравнивать.



Любовный гороскоп на 24 июля 2019 Весы

Сегодня ваш любимый человек будет чрезвычайно расстроен вашим поведением, о чем не преминет вам сообщить. Постарайтесь как можно более адекватно отреагировать на его замечания и поступать в соответствии с ними, если это хотя бы теоретически возможно.



Любовный гороскоп на 24 июля 2019 Скорпион

Обыкновенный день, без каких бы то ни было событий. Скорее всего, это затишье перед бурей, поэтому наслаждайтесь каждой спокойной минуткой рядом со своим любимым человеком. Неизвестно, как долго продлится эта идиллия. Пусть она запомнится вам надолго!



Любовный гороскоп на 24 июля 2019 Стрелец

Помните, как вы в детстве отмечали первый день нового учебного года? Почему бы не повторить то же самое в той же компании? Среди друзей вполне может оказаться тот человечек, в которого вы давно были влюблены, а с родственниками можно ради такого дела и вашу нынешнюю любовь познакомить. На волне хорошего настроения и ностальгии очень удачное знакомство может получиться.



Любовный гороскоп на 24 июля 2019 Козерог

Сегодня звёзды рекомендуют вам посвятить день прослушиванию музыки, по возможности лёгкой, приятной для ушей и не загружающей мозг излишними смыслом и витиеватостью. Именно под мелодию подобного типа к вам быстрее всего придёт правильное решение касательно вашей личной жизни.





Любовный гороскоп на 24 июля 2019 Водолей

Каким бы большим ни был город, в котором вы живете, это все равно не исключает возможности случайной нежелательной встречи, особенно в этот день. Поэтому если у вас больше, чем один любимый человек на данный момент, лучше в его обществе на улицу не выходить во избежание встречи со вторым.



Любовный гороскоп на 24 июля 2019 Рыбы

Сегодня не старайтесь научить чему бы то ни было вашего любимого человека, вряд ли у вас это получится. Вот охоту к тому, чтобы продолжать заниматься данным видом деятельности, у него это отбить может, причём хорошо и надолго. Лучше поощряйте его всячески – больше пользы будет.