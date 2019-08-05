Любовный гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года Овен

Неделя станет насыщенным периодом для тех, которые находятся в поисках своей второй половинки. Период будет богат на перспективные знакомства с представителями противоположного пола.





Любовный гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года Телец

Семейным парам гороскоп рекомендует совместное путешествие. Одиноким гарантировано повышенное внимание со стороны противоположного пола. Однако любые интрижки обречены на провал. Петух будет покровительствовать только серьезным и перспективным романам.



Любовный гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года Близнецы

Из-за эмоционального и нервного напряжения возможен упадок сил и срывы намеченных планов в первой половине недели, зато появится отличная возможность пересмотреть свое отношение к жизни и окружающим. Можно выработать новую, более эффективную, линию поведения. Постарайтесь прислушиваться к интуиции, не стоит слишком много рассказывать о себе, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.



Любовный гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года Рак

В текущих отношениях на этой неделе вы будете наслаждаться тихим счастьем. Бурных страстей и яркого выражения чувств (как с вашей, так и со стороны партнера) не предвидится. Вместе вы будете строить планы на отпуск, решать бытовые вопросы, заниматься воспитанием детей.



Любовный гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года Лев

Давние романтические отношения, которые пока не увенчались обменом кольцами, станут стремительно развиваться. И вам, и второй половинке захочется как можно больше времени проводить вместе. Не исключено, что на этой неделе вы отправитесь в путешествие!



Любовный гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года Дева

Скорее всего, родственники не одобрят ваш выбор, что приведет к серьезным конфликтам и ссорам в семье. Но не стоит ругаться с близкими из-за влюбленности - к тому же есть вероятность, что вскоре опасения родственников оправдаются.



Любовный гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года Весы

В личной жизни неделя тоже обещает быть спокойной. В первой декаде марта вы будете испытывать определенную усталость, вас мало будут интересовать развлечения и романтические приключения, хотя случаев представится немало.



Любовный гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года Скорпион

Если в текущем союзе что-то не устраивало, вы примете решение больше не молчать. Серьезный разговор с партнером расставит точки над «и». Если его итогом будет расставание, то пройдет оно спокойно и практически безболезненно.



Любовный гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года Стрелец

Отложите дела и пригласите вторую половинку на свидание! Это могут быть поход в ресторан, романтическая прогулка по городу, вечеринка в караоке-баре... Вот увидите: вы отлично проведете время и, весьма вероятно, откроете в партнере качества, которые ранее не замечали, что только подогреет ваши чувства к нему.



Любовный гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года Козерог

В недавно начавшиеся отношения придется вкладываться с удвоенной силой, если вы, конечно, хотите, чтобы они имели продолжение. Не требуйте от любимого человека слишком многого и чаще сами проявляйте инициативу - начиная от вопроса, где и как провести вечер, заканчивая интимной сферой.





Любовный гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года Водолей

Не тратьте душевные силы на переживания - берегите себя! Вас ожидает настоящий калейдоскоп из сюрпризов, неожиданных встреч и незапланированных визитов. Жизнь в июле будет бурлить, главное - не растеряться и не дать ее стремительному потоку вас сбить.



Любовный гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года Рыбы

Не гонитесь за призрачным счастьем - берегите «синицу в руке». В любой ситуации старайтесь сохранять душевное равновесие. Не переживайте по пустякам, а в случае возникновения серьезных сложностей - не опускайте руки.