Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для Овна

Ваше чутье на высоте, но звезды советуют не расслабляться – в этот период будет наблюдаться оживление среди конкурентов. Самым «опасным» днем станет понедельник – ждите гостей из налоговой службы, и будьте готовы к трудностям в общении с руководством.





Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для Тельца

Забудьте о самокритике, и попробуйте быть более уверенными и активными. Но в понедельник от резких движений звезды советуют воздержаться – от ошибок никто не застрахован. Среда подходит для рекламных акций, главное, набрать крепкую и надежную команду, чтобы нечаянно не пересечься с конкурирующими фирмами.



Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для Близнецов

Отступите от правил, и не пытайтесь всё проконтролировать – на этой неделе можно отдохнуть и как следует поразвлечься. Вы вряд ли прислушаетесь к звездным советам – чем больше работы, тем лучше для вас. Но афишировать планы всё-таки не нужно – в понедельник в вашем окружении появятся сомнительные личности.



Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для Рака

Вы усердно трудились, и награда не за горами – этот майский период запомнится приятными и позитивными моментами. Представители знака, работающие в крупных организациях, должны быть аккуратны и внимательны – возможно, некоторые коллеги попытаются вывести вас из игры, и воспользоваться вашими идеями.



Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для Льва

Доверьтесь интуиции, и эта майская неделя пройдет со знаком плюс. Но держитесь подальше от настойчивых сослуживцев, и не выдавайте секретов. В понедельник ожидается встреча с незаурядной личностью, но вы не должны стесняться – забудьте о комплексах, и поделитесь своими идеями.



Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для Девы

Распределяйте время, и не тратьте силы на решение чужих проблем – всем не угодишь. В эти дни представители знака почувствуют тягу к приключениям, но звезды советуют притормозить – сначала дела, а уж потом всё остальное. В понедельник судьба сведет вас с людьми, которые занимают высокие позиции в обществе – не скромничайте, вы тоже не лыком шиты.



Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для Весов

Наконец ваша личная жизнь заиграет красками. Причем эмоции вы испытаете самые положительные - любимый будет только радовать! Тем, кто предпочитает до последнего не отдавать долги, сейчас лучше пересмотреть свою позицию. Проценты могут напомнить о себе.



Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для Скорпиона

Ваше непостоянство в эти дни может кого угодно вывести из себя. Прежде всего будут страдать близкие люди. На этой неделе появится возможность проявить себя на работе: не упустите ее! Тратьте меньше денег на еду и хозяйственные мелочи - на этом сейчас можно сэкономить.



Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для Стрелеца

Успех вскружит вам голову, и вы рискуете потерять приобретенные результаты. Спуститесь с небес на землю. Сейчас рекомендуется продумать будущие крупные траты, чтобы понять, как вы сможете на них заработать. Период благоприятен для зачатия, а также для рождения детей.



Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для Козерога

Вас ждет столько встреч и новых знакомств, что вскоре вам это надоест. Позвольте себе небольшой отдых в конце этого марафона. Коллеги могут начать сплетничать за спиной. Лучшая реакция на подобное - полное игнорирование.





Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для Водолея

Ожидайте встречу со старым знакомым. Будьте во всеоружии: обновите прическу и гардероб. У встречи может быть продолжение... Глаз да глаз сейчас нужен за детьми! Звезды советуют отложить все прочие дела для того, чтобы заняться подрастающим поколением.



Гороскоп на неделю с 5 августа по 11 августа 2019 года для Рыб

Успех ждет тех, чья профессиональная деятельность связана с творчеством. За нее вы сможете получить неплохую прибыль. Старайтесь в этот период избегать общения с неприятными людьми: они могут основательно испортить настроение. Лучше уделите внимание семье!