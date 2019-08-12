Гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года для Овна

В понедельник звезды советуют позаботиться о своих капиталах – подумайте о выгодных вложениях, возможно, вам удастся улучшить финансовую ситуацию. Вторник хорош для встреч с деловыми партнерами – постарайтесь преодолеть скромность, и расскажите о своих планах влиятельным знакомым.





Гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года для Тельца

На вторник небесные светила предсказывают приятные сюрпризы в сфере финансов, а вот среда подарит новые встречи и знакомства с деловыми людьми – звезды уверены, что костюм бизнесмена вам к лицу. На любовном фронте настанет период затишья, но в эти выходные всё может измениться - возможно, вы выясните имена ваших тайных поклонников, и сумеете разобраться в своих чувствах.



Гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года для Близнецов

В среду ждите интересных предложений о сотрудничестве, возможно, именно вы станете лидером этого периода. Для финансовых подвигов подходит четверг – все сделки и контракты окажутся выгодными. Пятница станет днем любовных экспериментов, но выдумывая новые сюрпризы, не забывайте о предпочтениях избранника.



Гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года для Рака

Учитесь замедляться – на этой неделе ценятся не скорость и стремительность, а дисциплина и собранность. Вас ждут серьезные перемены в профессиональной жизни – вы можете рассчитывать на благосклонность начальства, и надеяться на премию или новую должность. Во вторник и среду возможны служебные проверки – вам скрывать нечего, но подстраховка не помешает.



Гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года для Льва

Звезды советуют не пропадать сутками на работе, и находить время для отдыха, и общения с родственниками. В среду в вашей поддержке будут нуждаться друзья, возможно, вам придется подкорректировать свои планы. Четверг богат на всевозможные встречи и знакомства – выбирайтесь из уютной скорлупки, и радуйтесь новым отношениям хоть до самой субботы.



Гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года для Девы

Повторяйте про себя главное правило дипломатии – никаких конфликтов и выяснения отношений. На этой неделе вам придется быть мастерами компромисса – вашу нервную систему без конца будут испытывать на прочность. Понедельник богат на встречи с влиятельными партнерами, а вторник переполнен важными сделками – звезды советуют не напрягаться, и находить время для полноценного отдыха.



Гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года для Весов

На этой неделе вам придется заниматься несколькими делами одновременно. Учитесь планировать время, и не отвлекайтесь на пустые разговоры. В этот период вашими идеями заинтересуются солидные деловые партнеры – будьте настойчивее, и вы непременно добьетесь успеха.



Гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года для Скорпиона

Доверяйте интуиции, и не бойтесь провала – не ошибается, как известно, тот, кто ничего не делает. Эта неделя благоприятна для кропотливой работы, требующей внимания и тщательности исполнения – вы мастера в своем деле, и ваши усилия непременно заметят. Во вторник вами заинтересуется руководство, и уже в среду вы сможете рассчитывать на прибавку к зарплате.



Гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года для Стрелеца

Готовьтесь к сюрпризам, и не забывайте про конкурентов – на этой неделе ожидаются и взлеты, и падения. Понедельник идеален для финансовых сделок – больших денег звезды не обещают, но ситуация начнет улучшаться. В среду пригодятся дипломатические таланты – не исключены разногласия с коллегами и руководством.



Гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года для Козерога

Не бойтесь рисковать – ваши творческие планы достойны воплощения, и в этот период многие сумеют обзавестись полезными и перспективными знакомствами. Но в понедельник от активных действий желательно воздержаться, чтобы не привлечь к себе завистников и конкурентов.





Гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года для Водолея

В целом период будет благоприятным, но во вторник вас ждут встречи с давними конкурентами. Соперники вряд ли сумеют навредить, но будьте бдительны, и не верьте очередным обещаниям – вам предложат всё тот же бесплатный сыр, только в красивой упаковке.



Гороскоп на неделю с 12 августа по 18 августа 2019 года для Рыб

Конкуренты в эти дни уйдут в отпуск, и у вас появится неплохая возможность блеснуть талантами. В среду вы можете ждать улучшений в финансовой сфере, а четверг подарит несколько перспективных и полезных знакомств.