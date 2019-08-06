Любовный гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 6 августа 2019 Овен

В этот день вашему любимому человеку будет несколько неуютно рядом с вами, поэтому он постарается каким-то образом увеличить дистанцию между вами, хотя бы на небольшой промежуток времени. Отнеситесь к этому с пониманием: уже завтра всё вернется на круги своя.





Любовный гороскоп на 6 августа 2019 Телец

В этот день вам будет доставлять удовольствие шокировать вашего любимого человека, причем любым доступным вам способом. В принципе, ему и самому будет нравиться шокироваться, разве что слишком серьезные эксперименты над его психикой ставить не надо: его инфаркт вам, пожалуй, не нужен.

Будьте спокойны и уравновешены. Именно эти два важных качества будут особенно необходимы сегодня при общении с вашим любимым человеком. Забудьте о вашей ранимости и обидчивости: они вам явно пользы не принесут. Таких людей, как вы в этот день, обычно называют мудрыми.Самый подходящий день для того, чтобы поменять имидж. Сделать модную прическу или начать отращивать усы, к примеру. Только пусть ваш новый образ не идёт вразрез с тем, каким вас любит ваша половинка. Иначе придётся проводить с ней долгие воспитательные беседы о том, что вы тоже свободная личность и имеете право на метаморфозы.Сегодня небольшое количество алкогольных напитков позволит вам немного раскрепоститься, а значит, проще найти общий язык с вашим любимым человеком. Однако не стоит заходить за черту и злоупотреблять замечательным помощником, а то он может начать мешать.Конечно, вы мечтаете о том, чтобы вас понимали с полуслова, а ваши мысли читали по глазам. К сожалению, это невозможно. Во всяком случае, сегодня. Поэтому придется вам формулировать свои претензии и желания четко, полно и понятно. Иначе ссоры сегодня неизбежны.Постарайтесь сегодня сделать так, чтобы вас никто не отвлекал от важного и любимого дела. Даже ваш любимый человек, хотя отказать ему во внимании вам будет весьма не просто. Однако если он человек адекватный – он обязательно вас поймет и простит, даже если прощать по сути будет нечего.Кажется, вы выучили свою половинку наизусть. Вы всё о ней знаете, причём даже лучше, чем она сама! Вам может стать скучно: какой резон находиться рядом с человеком, который больше не является загадкой? Не будьте так самоуверенны. Попробуйте сменить обстановку. В неожиданной ситуации и поведение вашего любимого человека будет неожиданным!Сегодня любовь для вас не будет стоять на первом месте. Хорошо, если в списке ваших ценностей она попадёт в первый десяток. Увы, вашему любимому человеку придётся с этим смириться: изменить что-либо он будет не в силах. Однако постарайтесь быть к нему повнимательнее: живой человек все-таки.С этого дня вполне можно начать новую. Вариантов масс: с новым любимым человеком, вообще без оного или с прежним, но на новый лад. В любом случае, некая черта новизны сегодня должна присутствовать обязательно. А если вас все устраивает - просто скажите новый комплимент или подарите свежий букет цветов. Тоже выход.

Любовный гороскоп на 6 августа 2019 Водолей

Если вы давно мечтали о чем-то в области личной жизни, сегодня это что-то обязательно сбудется, причем в лучшем виде. Вам останется только удивляться. Почему все то же самое не произошло раньше. Раз оно было так легко и доступно. Что ж, всему свое время.



Любовный гороскоп на 6 августа 2019 Рыбы

В этот день вам будет нелегко смириться с тем, что ваш любимый человек увлечен еще чем-то или кем-то кроме вас. Поэтому ревность станет чувством совершенно естественным и закономерным, с ним нужно будет как-то смириться и ужиться, хотя бы на 24 часа.