Любовный гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 9 августа 2019 Овен

Как бы вам сегодня ни хотелось отвлечься от решения ваших проблем с вашей личной жизнью, делать этого ни в коем случае нельзя. Именно в этот день у вас появится уникальная возможность изменить всё в лучшую сторону, причём быстро и максимально безболезненно.





Любовный гороскоп на 9 августа 2019 Телец

Вы можете высказать вашей половинке свое мнение, но не надейтесь на то, что с ним обязательно будут считаться. Постарайтесь не обижаться: это не из вредности, просто факторов, влияющих на ситуацию, куда больше, чем вы можете заметить.

Сегодня ваш любимый человек захочет уединиться ненадолго, и если вы будете ему в этом препятствовать, можете испортить себе настроение на несколько дней вперед. Да и ему тоже. Кроме того, ваши с ним отношения могут серьёзно от этого пострадать, чего не хотелось бы.Сегодня вашему любимому человеку не захочется вам уступать ни в чем, поэтому он активно будет тянуться за вами, стараясь скопировать ваши достижения, а еще лучше – побить ваши рекорды. Не бегите вперед так быстро, пожалейте бегущего сзади. Он может не выдержать гонки.Если за окном ненастье и не хочется выходить из дома, можете смело остаться дома. Звёзды советуют уделить часть своего времени детям. Почитайте им сказку, но непременно со счастливым концом - сегодня и так на душе грустно и тоскливо. В крайнем случае - поиграйте с ними в их любимые компьютерные игры.Сегодня вам почему-то захочется сравнить своего любимого человека с половинками ваших друзей. Вполне вероятно, выводы будут неутешительными, и вы всерьез задумаетесь, о правильности сделанного выбора. Если решите, что выбор неправильный, постарайтесь четко сформулировать почему именно. Может, вам не нужно менять человека, а достаточно будет лишь изменить в нем какое-то качество?Приближается довольно ответственный и важный день в вашей жизни. Вам немного страшно, поэтому рука вашего любимого человека, сжимающая вашу руку и являющаяся той самой волшебной соломинкой, которая удерживает во время штормов, будет вам просто необходима. Не пренебрегайте его помощью!На семейном фронте сегодня без перемен - дети сыты, муж (жена) доволен, свекровь (или тёща) далеко и в пределах видимости не наблюдается. Лучшее времяпровождение для обоих - вместе помыть посуду и убраться в доме, ибо ничто так не сближает людей, как совместные действия в одном направлении. Мир спасут красота и чистота!В этот день лучший совет касательно того, что делать дальше с вашей личной жизнью, вы получите случайно: услышите в обрывке чьего-нибудь разговора, прочтете в газете соседа по сиденью в метро, вспомните пример из классической литературы... Отнеситесь к этой подсказке серьезно.В этот день звёзды рекомендуют вам немного побыть параноиком и тысячу раз всё проверить или перепроверить. Особенно касаться это будет ваших отношений с вашим любимым человеком, потому что именно в этом аспекте будет особенно страшно допустить ошибку. Слишком дорого потом придётся за неё расплачиваться.

Любовный гороскоп на 9 августа 2019 Водолей

Ваше счастье не за горами. Оно придет не сегодня, но уже в этот день вы увидите его краешек, его кусочек, его свет, который будет обещать вам множество всяческих благ впереди. Что ж, готовьте рамочку для фотографии, на которой будет совсем скоро запечатлена ваша мечта.



Любовный гороскоп на 9 августа 2019 Рыбы

Если вас что-то не устраивает, не стесняйтесь прямо и честно сказать об этом вашему любимому человеку. Сорняки надо давить в зародыше, а проблемы решать еще до их появления, иначе может стать слишком поздно. Будьте внимательны к появлению нежелательных тенденций в ваших отношениях!



