Любовный гороскоп на сегодня 14 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 14 августа 2019 Овен

Звезды благоприятствуют всему прекрасному, включая Вашу вторую половинку! Почему бы не сходить вместе на какую-нибудь художественную выставку? Развлекайтесь!





Любовный гороскоп на 14 августа 2019 Телец

Помните это старое наставление, гласящее, что не нужно судить книжку по обложке? Это касается и Вашего партнера, который может предстать перед Вами в не самом приглядном виде. Вы знаете, что это не имеет значения.

Светила будут оказывать благоприятное влияние на Ваши отношения со спутником или спутницей жизни. В Ваших силах, однако, сделать эти отношения - нужно только умерить свои собственнические замашки. Смирите страсти, больше доверяйте рассудку и не поддавайтесь нелогичным - и весьма несимпатичным в глазах половинки - порывам.Если у Вас есть пара, то Вы можете не найти общего языка со своей половинкой по поводу воспитания детей. Если так случится, пригласите "мирового судью" из числа родственников или добрых знакомых. Если же Ваше сердце свободно, то едва ли среди смертных найдется тот или та, кто сможет удовлетворить Ваши запросы. Наберитесь терпения или чуть опустите планку.Вам необходимо найти золотую середину между тем, чтобы отдавать всего себя другим людям и заботиться о любимом человеке. Подойдите к этому вопросу с привычной Вам уравновешенностью, и Вы с блеском с ним справитесь.В отношениях со спутником или спутницей жизни наметится некоторое напряжение. Все потому, что Вы очень много работаете и почти не видитесь с тем или с той, кого любите. Пора что-то предпринять, иначе прочность брака может оказаться под угрозой. Начните заново завоевывать сердце своей половинки.Конечно, Вы благодарны судьбе за то, что у Вас есть такой прекрасный человек, не правда ли? Вам стоит сказать ему «спасибо» за то, что он у Вас есть. Продемонстрируйте ему, сколь много он для Вас значит.В Вас разыгралась эмоциональность, и в Вашей душе рождаются все новые и новые чувства. Будут ли они романтичными, или покажутся Вам несколько неопределенными, но поделитесь ими с любимым человеком. Ваша открытость принесет прекрасные плоды.Иногда Вам трудно определиться в том, что Вам больше нравится в Ваших отношениях с партнером: то, что они бывают полны интриги и сюрпризов, или то, какое ощущение спокойствия они могут Вам дать.Иногда Вы просто не можете сдвинуть Ваши отношения с мертвой точки. Это не говорит о том, что этого не произойдет – это просто свидетельствует о том, что Вам нужно немного подождать. Запаситесь терпением. Вскоре Ваш любимый человек созреет для того, чтобы вывести ваши отношения на новый уровень.

Любовный гороскоп на 14 августа 2019 Водолей

Иногда Вы просто не можете сдвинуть Ваши отношения с мертвой точки. Это не говорит о том, что этого не произойдет – это просто свидетельствует о том, что Вам нужно немного подождать. Запаситесь терпением. Вскоре Ваш любимый человек созреет для того, чтобы вывести ваши отношения на новый уровень.



Любовный гороскоп на 14 августа 2019 Рыбы

Когда Вы ощущаете прилив творческой энергии подобно голливудскому режиссеру (а сегодня Вы пребываете именно в таком настроении), не сдерживайте полета своей фантазии! Ваша вторая половинка непременно оценит это.