Любовный гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 16 августа 2019 Овен

Старайтесь не рисковать ни в бизнесе, ни в отношениях с партнером. Возможный успех не стоит того, чего Вы можете лишиться, поэтому воздержитесь от риска, насколько сильным бы ни был соблазн.





Любовный гороскоп на 16 августа 2019 Телец

Дайте волю своему воображению! Даже самые Ваши невероятные мечты в личной жизни вполне осуществимы, если Вы будете стремиться к их осуществлению. Расскажите своей второй половинке о том, каких отношений Вы жаждете, и Вы их получите.

Страстность и эпатажность – оба эти качества могут быть очень привлекательны, если Вы проявляете их в должной мере. Но если Вы хватаете в них лишку, то они уже приобретают не столь приятный оттенок. Следите за своей бурной энергией и постарайтесь не переборщить с ее проявлением.Вы и Ваша половинка будете отлично ладить друг с другом. Те, у кого откровенно не ладятся отношения, наконец решат расстаться. Если пары у Вас нет, то влияние светил сегодня сулит скуку, с которой Вы будете бороться изо всех сил и в основном очень успешно. Положитесь на свое чувство юмора - в делах сердечных оно всегда бывает кстати.Если пара у Вас есть, то в отношениях со спутником или спутницей жизни все будет прекрасно. Если же нет, то Вы можете встретить того или ту, о ком всегда мечтали. Но увы! Может оказаться, что сердце этого человека уже занято.У Вашей половинки не будут ни малейшего повода упрекнуть Вас в том, что Вы плохой муж или безответственная жена. Рядом с Вами Ваш избранник или избранница будет чувствовать себя в полной безопасности от штормов внешнего мира.Владычица любви откроет в Вас скрытые доселе глубины чувственности. Вы будете безбрежно влюблены в свою половинку, особенно если родились в третью декаду знака.Если Ваше сердце свободно, то есть все шансы завести сегодня новое знакомство. Но исключено, что привлекать Вас будет в первую очередь неприступность предмета Вашей страсти, что едва ли так хорошо, как кажется.Ни в коем случае не игнорируйте друга, который недавно расстался со своим партнером. Ему будет полезно поужинать с более привязанной друг к другу парой - такой, как Вы с партнером. Обязательно запланируйте встретиться с этим своим товарищем в ближайшее время.Этим вечером Вы по-настоящему поладите со своим партнером. Вы будете мыслить на одной волне и получать от этого несказанное удовольствие. Кроме того, Вы будете читать мысли друг друга. Почему бы не перейти от слов к более активным способам времяпровождения?

Любовный гороскоп на 16 августа 2019 Водолей

Вам будет трудно сконцентрироваться на своих делах, поэтому посвятите этот день праздному времяпровождению и старайтесь ни о чем не волноваться. На любви Вы с легкостью сконцентрируетесь – и Вашему партнеру это очень понравится.



Любовный гороскоп на 16 августа 2019 Рыбы

Одиноких мужчин и женщин знака ждет насыщенная личная жизнь: встречи и расставания, ссоры и примирения, печаль, радость, слезы и улыбки. Многим придется столкнуться с ситуацией нелегкого выбора между возлюбленными.