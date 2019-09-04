Гороскоп на 4 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 4 сентября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 4.09.2019 - 5-6 лунный день.

Луна в знаке зодиака 4.09.2019 - Луна в Скорпионе.





Гороскоп на 4 сентября 2019 Овен

Сегодня вы будете склонны предпринимать неожиданные действия по отношению к людям, которые вас не могли заподозрить в способности генерировать такого рода идеи. Главное, чтобы среди них не оказалось ваших сотрудников или партнеров: это может испортить вам несколько дней на работе.





Устаете от однообразия? Но даже в рутинную и обыденную работу можно и даже нужно иногда ввести элементы творчества. Будьте предприимчивы и не упускайте своего шанса на успех. Возможно, что скоро вам откроются новые горизонты — пусть этот день будет освещен лучом надежды на радужное будущее.Сегодня вам не придется долго убеждать коллег в том, что на мир надо смотреть позитивнее, открытее и с большим энтузиазмом, нежели они это делают сейчас. Достаточно будет воодушевить его своим примером, а это у вас получится как нельзя лучше.Сегодня не бойтесь взять на себя всю ответственность за новое дело: вы сумеете справиться с ним лучше чем кто бы то ни было. Поверьте в себя, и тогда окружающие тоже не будут сомневаться в ваших силах. Вы слишком долго играли второстепенную роль, настала пора стать лидером.Переговоры в этот день пройдут особенно успешно и принесут огромную выгоду для вас и вашей компании. Постарайтесь только не терять деловую хватку, и не расслабляйтесь ни на минуту: тогда вы сможете извлечь пользу практически из любых проектов и начинаний.Сегодня вам придется весь день улыбаться и соглашаться с теми людьми, с которыми вам явно неприятно общаться. Но что поделать, такие правила вежливости иногда придется применять в вашей практике, с этим надо как-нибудь смириться. Утешьте себя тем, что вам надо притворяться совсем недолго.Если вам сегодня захочется отложить намеченную встречу, гоните прочь от себя свою лень. Сейчас не время отказываться от данного слова, что бы ни было для вас оправданием. Встреча принесет вам очень много пользы, вы сами в этом убедитесь ближе к ее окончанию.Нынче многое из того, над чем вы так долго корпели, может быть перечеркнуто легким движением чьей-то руки. Хорошо бы отложить сдачу материалов — лучше потерять день, чем из-за чьего-то упрямства отправить в корзину результаты напряженных трудов.Потратив этот день на крайне важные дела, постарайтесь вечером сменить обстановку. Сходите потанцевать, развейтесь, а заодно, может быть, заведёте новые и очень приятные знакомства. Кто знает, может быть, именно этот вечер станет самым незабываемым и долгожданным.Вы так хорошо будете справляться со своими делами, что вам жаль будет, что они заканчиваются. Впрочем, хорошее настроение в честь выполненной задачи никуда от вас не уйдет.





Гороскоп на 4 сентября 2019 Водолей

Сегодня вы будете обуреваемы неким желанием, которое, будучи неисполненным, сожгло бы вас, но, на ваше счастье, должно исполниться. Однако, все же не следует сидеть сложа руки, надеясь на его исполнение.



Гороскоп на 4 сентября 2019 Рыбы

Если вы желаете быть в центре внимания, придется приложить к этому немало усилий. Сегодня вас упорно не будут замечать, а мнением вашим не будут считаться. Лучше пока и не высовываться.