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Гороскоп на 8 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 08.09.19
Просмотров: 118
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 8 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 8 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.
Фаза Луны 8 сентября 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 08.09.2019 - 9-10 лунный день.
Луна в знаке зодиака 08.09.2019 - Луна в Козероге.

Гороскоп на 8 сентября 2019 Овен
Напряженное время: в вашей жизни произошло уже что-то значимое, и что-то не менее значимое должно произойти. А сейчас вы наслаждаетесь каждой минутой затишья. Попросите вашу половинку не мешать вам, не тормошить вас и если и быть рядом, то тихо-тихо.

Гороскоп на неделю с 2 сентября по 8 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 8 сентября 2019 Телец
В любом, самом обстоятельном деле всегда найдется место и для уместной шутки. Не будьте сегодня слишком серьезны: ваша деловитость может выглядеть неумело и даже неестественно. Будьте собой и только собой, так вам проще будет найти пути решения всех проблем.

Гороскоп на 8 сентября 2019 Близнецы
В этот день звезды не рекомендуют вам проводить много времени в закрытом помещении. Если нет возможности выйти на улицу и подышать свежим воздухом, откройте окна и двери – пусть свежий воздух доберется до вас и до ваших коллег хотя бы таким образом.

Гороскоп на 8 сентября 2019 Рак
Сегодня ваши партнеры захотят обсудить с вами расширение вашего бизнеса и, возможно, включение в него каких-то новых сфер деятельности. Если они решатся на такой шаг, внимательно выслушайте их аргументы и подойдите к ним критически. Все-таки это очень ответственный шаг.

Гороскоп на 8 сентября 2019 Лев
Сегодня велика вероятность того, что вы вступите в конфликт с законом. Вряд ли он окажется фатальным для вас и вашей карьеры, однако несколько неприятных минут пережить вам, к сожалению, придется. Постарайтесь все предусмотреть и замаскировать как следует.

Гороскоп на 8 сентября 2019 Дева
Не слишком удачный день для поиска виноватых. Тем более, что ситуация может оказаться на порядок сложнее, чем вы думаете. Постарайтесь не делать резких движений.

Гороскоп на 8 сентября 2019 Весы
Ограничьте сегодня свои действия тем, что вам давно и хорошо известно, и что вы в состоянии делать практически на автомате. Необходимость изобретать что-то новое вряд ли доставит вам удовольствие.

Гороскоп на 8 сентября 2019 Скорпион
Надейтесь на лучшее, но не забывайте о страховке. Возможно, вам удастся сделать многое, не имея надежной опоры, однако стоит постелить соломки, чтобы не волноваться, боясь упасть.

Гороскоп на 8 сентября 2019 Стрелец
Сегодня вам в голову будет лезть всякая чепуха. Не торопитесь озвучивать свои мысли: совсем не факт, что их примут за шутку — придется объясняться... Зачем вам это нужно?

Гороскоп на 8 сентября 2019 Козерог
В ближайшее время над территорией вашего района ожидается массовая миграция синих птиц. Вы вполне можете поймать штучку-другую, но учиться высоко прыгать придется начинать прямо сейчас. Да, именно с этого самого дня.

Гороскоп на 8 сентября 2019 Водолей
Сегодня у вас могут возникнуть проблемы из-за того, что техника подведет вас в самый неподходящий момент. Конечно, в наши дни без неё никак не обойтись, но будьте готовы к тому, чтобы как-то спланировать порядок работы, не прибегая беспрестанно к помощи технических устройств.

Гороскоп на 8 сентября 2019 Рыбы
В этот день велика вероятность повышения по службе, что будет не только необыкновенно приятно и довольно-таки денежно, но еще и крайне ответственно и сложно. Поэтому не спешите радоваться: вполне возможно, вам, напротив, пришла пора грустить об уходящих беззаботных временах.

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