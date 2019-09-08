Гороскоп на 8 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 8 сентября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 08.09.2019 - 9-10 лунный день.

Луна в знаке зодиака 08.09.2019 - Луна в Козероге.





Гороскоп на 8 сентября 2019 Овен

Напряженное время: в вашей жизни произошло уже что-то значимое, и что-то не менее значимое должно произойти. А сейчас вы наслаждаетесь каждой минутой затишья. Попросите вашу половинку не мешать вам, не тормошить вас и если и быть рядом, то тихо-тихо.

В любом, самом обстоятельном деле всегда найдется место и для уместной шутки. Не будьте сегодня слишком серьезны: ваша деловитость может выглядеть неумело и даже неестественно. Будьте собой и только собой, так вам проще будет найти пути решения всех проблем.В этот день звезды не рекомендуют вам проводить много времени в закрытом помещении. Если нет возможности выйти на улицу и подышать свежим воздухом, откройте окна и двери – пусть свежий воздух доберется до вас и до ваших коллег хотя бы таким образом.Сегодня ваши партнеры захотят обсудить с вами расширение вашего бизнеса и, возможно, включение в него каких-то новых сфер деятельности. Если они решатся на такой шаг, внимательно выслушайте их аргументы и подойдите к ним критически. Все-таки это очень ответственный шаг.Сегодня велика вероятность того, что вы вступите в конфликт с законом. Вряд ли он окажется фатальным для вас и вашей карьеры, однако несколько неприятных минут пережить вам, к сожалению, придется. Постарайтесь все предусмотреть и замаскировать как следует.Не слишком удачный день для поиска виноватых. Тем более, что ситуация может оказаться на порядок сложнее, чем вы думаете. Постарайтесь не делать резких движений.Ограничьте сегодня свои действия тем, что вам давно и хорошо известно, и что вы в состоянии делать практически на автомате. Необходимость изобретать что-то новое вряд ли доставит вам удовольствие.Надейтесь на лучшее, но не забывайте о страховке. Возможно, вам удастся сделать многое, не имея надежной опоры, однако стоит постелить соломки, чтобы не волноваться, боясь упасть.Сегодня вам в голову будет лезть всякая чепуха. Не торопитесь озвучивать свои мысли: совсем не факт, что их примут за шутку — придется объясняться... Зачем вам это нужно?В ближайшее время над территорией вашего района ожидается массовая миграция синих птиц. Вы вполне можете поймать штучку-другую, но учиться высоко прыгать придется начинать прямо сейчас. Да, именно с этого самого дня.

Гороскоп на 8 сентября 2019 Водолей

Сегодня у вас могут возникнуть проблемы из-за того, что техника подведет вас в самый неподходящий момент. Конечно, в наши дни без неё никак не обойтись, но будьте готовы к тому, чтобы как-то спланировать порядок работы, не прибегая беспрестанно к помощи технических устройств.



Гороскоп на 8 сентября 2019 Рыбы

В этот день велика вероятность повышения по службе, что будет не только необыкновенно приятно и довольно-таки денежно, но еще и крайне ответственно и сложно. Поэтому не спешите радоваться: вполне возможно, вам, напротив, пришла пора грустить об уходящих беззаботных временах.