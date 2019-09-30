Любовный гороскоп на сегодня 30 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 30 сентября 2019 Овен

Сегодня вы будете довольно тонко чувствовать все движения души вашего любимого человека. А потому если ему будет грустно, плохо и одиноко – в вашей душе будет твориться нечто похожее. Остается надеяться на то, что он весь день будет счастлив и доволен жизнью.





Любовный гороскоп на 30 сентября 2019 Телец

Даже если идеи вашего любимого человека кажутся вам совершенно дикими, а поведение - неадекватным, сегодня не лучший день для воспитательной беседы. Ее лучше отложить на завтра. А в этот день стоит задуматься, сможете ли вы долго находиться рядом с человеком, который так себя ведет или таким образом мыслит.





Вы пытаетесь спрятаться от проблем, не видеть их, переждать. В результате, весь груз ответственности ложится на вашу половинку. А вы уверены в том, что ей легко его тащить в одиночку? И что ей это нравится? Ее скандал может стать еще одной проблемой – и решать ее придется именно вам.Сегодня вы узнаете об истинных намерениях вашего любимого человека касательно ваших с ним отношений – и почему-то не испытаете на этот счет никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Все просто останется так, как было до того, просто добавятся некоторые новые краски.Сегодня вашему любимому человеку будет непросто решиться на какое бы то ни было действие, и вам придётся его подтолкнуть, поддержать или удержать от важного шага. В общем, его благополучие окажется целиком и полностью в ваших руках. Распорядитесь им с умом.В этот день вам захочется сделать вашего любимого человека немножко счастливее. Поэтому придется вам проявить изобретательность и выдумку, вспомнить все, что ему нравится или может понравиться, и придумать, в какой форме ему лучше всего это преподнести.Если уже все кончено, если вы давно уже знаете, что пришло время расстаться - то сегодня как раз тот день, когда можно произносить соответствующие слова. Да, вполне возможно, что кто-то из вас совсем не хочет расставаться, вполне возможно и бурное выяснение отношений. Но... В любой другой день будет не лучше. Будет только хуже.Сегодня вы с вашим любимым человеком будете чувствовать себя особенно легко и непринужденно. У вас не будет заминок в разговоре, взаимонедопониманий, поиска тем и разногласий. Вы почувствуете себя умным, эрудированным и интересным человеком. Ваша половинка будет о вас того же мнения. Впрочем, как и о себе.Максимум внимания сегодня потребуют братья меньшие. Причем касаться это может как именно младших братьев, так и домашних любимцев - от рыбки до ручного тигра. Не будьте к ним слишком строги - они, конечно, создания непутевые, но отнюдь не безнадежные.Сегодня ваше сильное оружие – технология. С ее помощи вы можете добиться и заветного «да», и долгожданного «пожалуй, нам действительно надо расстаться» – в зависимости от того, что вам нужно. Звезды не призывают спешно проектировать робота или изобретать искусственный интеллект. Вы вполне можете использовать и ныне существующие плоды человеческой мысли.

Любовный гороскоп на 30 сентября 2019 Водолей

Вам придётся обдумывать как потратить крупную сумму денег (вероятно, дали премию на работе или за один день удвоился ВВП). Обсудите это с супругом и решите, лучше ли купить новую машину (можно стиральную) или отложить на поездку в какую-нибудь экзотическую страну (в Монголию, например).



Любовный гороскоп на 30 сентября 2019 Рыбы

Не спешите делиться с вашей половинкой вашими проблемами. Она может за вас разволноваться настолько, что проблем у вас прибавится: успокоительного найти, врача вызвать… А потом каждый день придётся отчитываться о том, как вы выходите из затруднительной ситуации. Оно вам надо?