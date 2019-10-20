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Любовный гороскоп на сегодня 20 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 20.10.19
Просмотров: 38
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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Любовный гороскоп на сегодня 20 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 20 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 20 октября 2019 Овен
В этот день вашему любимому человеку не захочется разбираться в причинах вашего очень хорошего или очень плохого настроения. Единственное, на что его хватит – вести себя адекватно. Уже неплохо, цените это.


Любовный гороскоп на 20 октября 2019 Телец
Сегодня вам с вашим любимым человеком стоит вспомнить смешные моменты из совместного прошлого, какие-то переделки, в которые попадали вместе, какие-то совместные шутки и развлечения... Это не только повысит вам настроение, но и поможет стать еще ближе друг другу.

Любовный гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года

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Любовный гороскоп на 20 октября 2019 Близнецы
Неожиданную радость принесет любая совместная деятельность, от выбора нового дивана до починки старого запорожца. Вы сегодня будете работать в одном ритме и читать мысли друг друга, да так, что вам экстрасенсы позавидуют. И владельцы иномарок, когда вы всё же отремонтируете свой запорожец.

Любовный гороскоп на 20 октября 2019 Рак
Сегодня вам будет не хватать внимания со стороны вашего любимого человека. Постарайтесь сделать всё возможное для того, чтобы эта нехватка внимания ощущалась им как можно меньше. В противном случае, вам придётся весь день потратить на то, чтобы его утешить и убедить в вашей к нему искренней привязанности.

Любовный гороскоп на 20 октября 2019 Лев
Сегодня ваш любимый человек предложит вам принять участие в каком-то довольно сомнительном мероприятии, которое вам вряд ли придется по нраву. Однако кто не рискует, тот не пьет шампанского: почему бы, в конце концов, и не попробовать сделать что-то вопреки разуму?

Любовный гороскоп на 20 октября 2019 Дева
Вы так давно не видели вашего любимого человека, что сегодня можете поймать себя на том, что заглядываетесь на симпатичных представителей противоположного пола и думаете о знакомстве с ними. Если вам такое положение вещей не по нраву, срочно вспоминайте все то хорошее, что у вас с вашей половинкой было.

Любовный гороскоп на 20 октября 2019 Весы
Не бойтесь решиться сегодня на рискованный, необдуманный и сумасшедший шаг. Скорее всего, он – это именно то, что вам сейчас нужно, что поможет вам развеять тоску, изменить что-либо в застоявшихся отношениях с вашим любимым человеком и почувствовать себя Личностью.

Любовный гороскоп на 20 октября 2019 Скорпион
В этот день постарайтесь не давать волю своим вредным привычкам, иначе лекций о правильности поведения и смысле жизни со стороны вашего любимого человека вам не избежать. Впрочем, если она все же состоится, совсем не обязательно внимательно вслушиваться в каждое слово. Главное – вовремя кивать.

Любовный гороскоп на 20 октября 2019 Стрелец
Сегодня вашему любимому человеку будет казаться, что у него исключительное чувство юмора, вы же не сможете с этим согласиться во многих случаях. Звезды рекомендуют намекать вашей половинке на то, что некоторые темы для вас вовсе не являются смешными, занятными и забавными.

Любовный гороскоп на 20 октября 2019 Козерог
Вероятно, в первой половине дня может случиться непоправимое - из своих надёжных источников вы узнаете, что ваш супруг зарабатывает гораздо больше того, что приносит домой. Может, остальные деньги он кладёт в банк под проценты? Есть смысл потребовать отчёта!

Любовный гороскоп на 20 октября 2019 Водолей
Пожалуй, что сегодня не стоит проявлять излишнюю категоричность в обсуждении бытовых вопросов. Будучи лидером в отношениях, вам не мешало бы позаботиться о всеобщем комфорте - и подарить день правления своему партнеру. Пусть ликует, а ночью вы возьмете свое.

Любовный гороскоп на 20 октября 2019 Рыбы
Сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком совместно что-нибудь сконструировать своими руками. От новогодней игрушки, которые, кстати, еще актуальны, до мебели, которая актуальна всегда, а делается не так тяжело. Главное, все делать вместе.

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